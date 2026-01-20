いろいろな遊びを無料で楽しめる子どもたちに大人気の外遊びイベントが高槻市で開催

高槻市

令和8年1月24日（土曜日）、高槻市の安満遺跡公園で、ビニール袋を凧のように飛ばす「風遊び」、公園の木を利用したモンキーロープ、段ボール工作や竹馬、おはなし会など、様々なジャンルの遊びが満載の子どもたちに大人気のイベント「あまプレーパーク」が開催されます。

このイベントは、同公園で活動する市民ボランティア団体「安満人倶楽部」が、「子どもたちに自由な発想で遊んでもらいたい」という思いから定期的に開催していて、昨年1月開催時には、約400人が参加するなど高い人気を誇っています。今回も、広さ約22ヘクタールという甲子園球場約5個分に相当する広大な敷地を誇る同公園で、ビニール袋に紐をつけて凧のように飛ばして遊ぶ「風遊び」、公園の木を利用したモンキーロープ、段ボール工作や竹馬、復元された竪穴住居でのおはなし会など、子どもたちを笑顔にする様々なジャンルの遊びを用意しています。遊び終わったあとには、ホクホクの焼き芋もご用意。寒い冬こそ外で元気いっぱい遊びましょう！

【イベント情報】

日時：令和8年１月24日（土曜日）13時30分から16時まで

場所：安満遺跡公園（高槻市八丁畷町12番3号）歴史拠点（竪穴住居周辺）

定員・対象：なし

参加費：無料

※汚れても良い服装でお越しください

【関連ホームページ】

安満遺跡公園ホームページ

https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/event/%e3%81%82%e3%81%be%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af-15