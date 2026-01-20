賞金総額1,140万円！？名正運輸が冠スポンサー「JURASSIC CUP 2026」が4大会開催！

名正運輸株式会社

JBBFトップボディビルダーの木澤大祐氏と合戸孝二氏が主催するボディビル大会「JURASSIC CUP(ジュラシックカップ)2026」の開催が正式に発表されました。

それに伴い、名正運輸株式会社が本大会の冠スポンサーとして協賛することが決定しましたので、お知らせいたします。

また、本大会の告知動画が、木澤大祐氏の公式YouTubeチャンネル（ジュラシック木澤チャンネル）にて公開中です。大会に込められた想いや見どころが語られており、多くの注目を集めています。

▶ジュラシック木澤チャンネル：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=we-w3Q83tTc ]

JURASSIC CUP(ジュラシックカップ) とは？

ジュラシックカップは、「競技と生活の両立を目指す選手を応援する」ことをコンセプトに掲げた、選手ファーストのボディビル大会です。



2023年から毎年開催され、年々スケールを拡大してきました。これまでは年1大会のみの開催でしたが、2026年は過去最大規模となる年間4大会を開催。

全大会出場費無料、賞金総額は約1,140万円と、国内トップクラスの大会規模を誇り、さらなる盛り上がりが期待されます。

今後の展開にご期待ください！

今後は名正運輸とJURASSIC CUPのコラボレーション企画や、参加選手・来場者向けの特別イベントなども予定されています。最新情報は公式サイトおよび名正運輸の公式SNSで随時発信してまいります。

【2026年度 / 年間大会スケジュール】※全大会・全カテゴリー賞金あり

■ボディビル甲子園 / ”狂竜杯”

大阪大会・5/10(日)開催

賞金総額 : 150万円

ーーーーーーーーーーーー

■クラス別ボディビル / ”CHAMPIONS CUP"

静岡大会・7/12(日)開催

賞金総額 : 170万円

ーーーーーーーーーーーー

■1on1ボディビル/ ”KING OF KINGS"

愛知大会・8/23(日)開催

賞金総額 : 140万円

ーーーーーーーーーーーー

■JURASSIC CUP / ”WORLD GRAND PRIX"

埼玉大会・10/17(土)-18(日)開催

賞金総額 : 680万円

■会社概要

会社名：名正運輸株式会社

所在地：愛知県海部郡飛島村大宝7-60

代表者：加藤新一

従業員：1,500名

事業内容：一般貨物自動車運送事業、倉庫

