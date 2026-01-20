【スープ・汁物に関する調査】スープ・汁物を毎日食べる人は4割弱、2021年調査以降減少傾向。好きなスープ・汁物は「味噌汁」が8割強、「豚汁、けんちん汁」が7割強

マイボイスコム株式会社

■スープ・汁物を毎日食べる人は4割弱、2021年調査以降減少傾向。好きなスープ・汁物は「味噌汁」が8割強、「豚汁、けんちん汁」が7割強

■スープ・汁物を食べる人のうち、直近1年間に市販のスープ・汁物を食べた人は7割強。インスタントの「袋入り」が6割弱、「カップ入り」が3割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、6回目となる『スープ・汁物』に関するインターネット調査を2025年12月1日～7日に実施しました。

スープ・汁物の喫食状況について聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. スープ・汁物を食べる頻度

スープ・汁物を毎日1回以上食べる人は4割弱、2021年調査以降減少傾向です。

毎日食べる人は若年層で比率が低く、特に男性10～30代で低くなっています。一方、東北では5割強と高くなっています。

2. 好きなスープ・汁物

好きなスープ・汁物は（複数回答）、「味噌汁」が81.2％、「豚汁、けんちん汁」が71.0％、「コーンスープ（洋風）」「クリームシチュー」「ビーフシチュー」が各50％台です。

女性で比率が高いものが多く、特に「春雨スープ」「チャウダー、クラムチャウダー」「かぼちゃスープ」「ビシソワーズ」「ミネストローネ」は男女差が大きくなっています。

「ビーフシチュー」は男性高年代層で比率が高く、60～70代では3位、40～50代では4位です。一方、女性では7位と男性に比べて順位が低くなっています。

3. スープ・汁物を食べる場面、食べる理由

スープ・汁物を食べる人に、食べる場面や理由を聞きました（複数回答）。

食べる場面は、「夕食」が77.3％、「朝食」「昼食」が各30％台です。「朝食」は東北や四国で各5割弱と高く、近畿でやや低くなっています。「昼食」は10・20代で低い傾向です。

食べる理由は（複数回答）、「スープ・汁物が好き」が50.0％、「体が温まる」が39.3％、「野菜をたくさん食べられる」が32.4％です。スープ・汁物を毎日食べる層では、「スープ・汁物が好き」「習慣になっている」が上位2位です。

4. 直近1年間に食べたスープ・汁物のタイプ

スープ・汁物を食べる人に、直近1年間に食べたタイプを聞いたところ（複数回答）、「家で調理したもの」が76.9％となっています。

市販のスープ・汁物を食べた人は7割強で、「インスタントの袋入り」が58.8％です。「インスタントのカップ入り」は33.0％、若年層で高い傾向です。

5. 市販のスープ・汁物購入時の重視点

直近1年間に市販のスープ・汁物を食べた人の、購入時の重視点は（複数回答）、「味」が77.7％、「価格」が51.4％、「具だくさんである」が31.0％です。

「粉末、フリーズドライ、生タイプなど」「賞味期限・消費期限」「メーカー」「食べ慣れている」「作る手順の簡単さ」は、高年代層で高くなっています。

「食べ応えがある」は、若年層で高い傾向です。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆市販のスープ・汁物で、好きな商品・よく食べる商品（全4,635件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1725_2_aa8f90c70b329fe1cf207ff34d3b6f21.jpg?v=202601200321 ]

＜調査結果詳細＞

