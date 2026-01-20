スウェーデンの陶芸家・マリアンヌ・ハルバーグ｜嬉野肥前吉田焼でつくる「Ureshinoシリーズ」が新登場

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表：勝木悠香理）は、スウェーデンの陶芸作家マリアンヌ・ハルバーグによる嬉野肥前吉田焼のアイテム3種を、2026年1月に発表いたしました。

佐賀県・嬉野肥前吉田焼の窯元で制作された本シリーズは、毎日の食卓で使いやすい〈ソルト＆ペッパー〉〈花瓶〉〈カップ〉の3アイテム展開。現在、オンラインショップ「トンカチストア」（ https://shop.tonkachi.co.jp ）にてお取り扱いしています。

うれしいマリアンヌ宣言！

「Ureshinoシリーズ」は、マリアンヌ作品を日本で作る新シリーズです。

日本のマリアンヌを切り開いた瀬戸焼のシリーズに加え、嬉野肥前吉田焼でつくる「Ureshinoシリーズ」がスタートします。このことで、我々の念願であります「日本のすべての食卓にマリアンヌを！」の実現がまた一歩近づきます（なんとメデタイ！）。

マリアンヌの原型は、日本の職人さんの元に届けられ、彼らの手により日本的な技巧と洒脱が加わることで、にっぽんのマリアンヌが完成します。今回の窯元さんの拠点は佐賀県嬉野市。我々マリアンヌチームは「うれしの」の地名に過敏に反応せずにはいられません。ここに、「日本のうれしいマリアンヌ」の始まりを高らかに宣言いたします！（特集サイトより）

【特集】マリアンヌの、うれしい日本。

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/mh_ureshino

- 主張のあるソルト＆ペッパー（Ureshino）

マリアンヌのジャパンシリーズより、嬉野肥前吉田焼の窯元で制作されたソルト＆ペッパー。一つ穴の塩入れには「DREAMS & iLLUSiONS」、三つ穴の胡椒入れには「SiMPLE LiFE」。それぞれに、マリアンヌの言葉が刻まれています。底の栓を外して、塩や胡椒を補充することができます。

価格 ：9,900円（税込）

サイズ：約H8.3×W6.1×D2.9cm (1個80g×2個)

素材 ：磁器

備考 ：電子レンジ、食洗機使用可能



商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh454

- 香水瓶のかびん（Ureshino）

マリアンヌ・ハルバーグの作品の中でも不動の人気を誇る「香水瓶のかびん」が、嬉野肥前吉田焼でリニューアルしました。瀬戸焼の窯元でも生産していましたが、今回はマリアンヌのオリジナル作品をベースに、素材に合わせて細部を再構築。これまでのものより重さは軽く（150g→90g）、サイズも一回り（約1cmずつ）小さく、よりマリアンヌのオリジナル作品に近い、繊細な佇まいへと進化しました。

価格 ：9,900円（税込）

サイズ：約H10.6×W7.5×D2.9cm

素材 ：磁器



商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh455

- 新しい用途のためのバケツ（Ureshino）

最初は「カップ」として制作しましたが、カップ以外にも用途がたくさん！まるで本当のバケツのように、使い方を限定しないアイテムになりました。

バケツ本体は160ml（満水時：約260ml）のフリーカップとして。そしてフタは、埃を防ぐカバーとしてはもちろん、下敷きにすればソーサーに、別で使えば豆皿にもなる優れものです。

価格 ：13,200円（税込）

サイズ：カップ：約H7.3×φ8.8cm/フタ：約H1.2×φ10.2cm/容量：約160ml（満水時：約260ml）

素材 ：磁器

備考 ：電子レンジ、食洗機使用可能



商品ページ：

https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh453

- 【よみもの】2つのインタビュー

嬉野肥前吉田焼の窯元の方、そしてマリアンヌへのインタビューをおこないました。ものづくりへの想いや、マリアンヌの心に残る名言も飛び出しています！

詳しくはこちら：

https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/reading-matter/mh_interview

トンカチストア：

https://shop.tonkachi.co.jp

マリアンヌ・ハルバーグオフィシャルサイト：

https://mariannehallberg.jp

Marianne Hallberg（マリアンヌ・ハルバーグ）

1952年、スウェーデン・ヨーテボリに花屋の娘として生まれる。青春時代に世界を放浪した後、地元ヨーテボリで作陶を開始する。平面が立ち上がったような独特の作風は、前衛性とクールなユーモアが同居する。先進的クリエイターの注目を集め、若いクリエイターの間では憧れの陶芸家として名前が上がる「アーチストに熱愛されるアーチスト」。