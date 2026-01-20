B2B新規事業の参入戦略を「カテゴリーブランディング×顧客データ」で解く無料オンラインセミナーを1/28開催 ～EXIDEA・Sales Marker・ニューピークスの3社共催～
塩口 哲平（株式会社EXIDEA 取締役副社長） ・花田 海（株式会社Sales Marker Marketing Marker事業本部 本部長） ・樋口 陽大（株式会社ニューピークス 取締役 COO
株式会社ニューピークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 慶嗣）は、株式会社EXIDEA、株式会社Sales Markerと共催で、無料オンラインセミナー「いま、B2B新規事業に必要なのは、“どちらか”ではなく“どちらも ──カテゴリーブランディングと顧客データから考える参入戦略”」(https://newpeaks-biz.com/4804671?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks)を、2026年1月28日（水）12:00～13:00に開催します。
本セミナーでは、B2B新規事業が直面しやすい「既存市場への後発参入」「差別化の難しさ」「広告やインサイドセールスの効率低下」といった課題に対し、「カテゴリーブランディング」と「顧客行動データ（インテント）」の両輪から参入戦略を読み解きます。
■ 開催背景
多くのB2B新規事業チームでは、プロジェクトが前進している一方で「どこにリソースを投下すべきか」「どの顧客から攻めるべきか」が見えにくく、意思決定の難易度が高まっています。
そこで本セミナーでは、コンテンツ／ブランドの知見を持つEXIDEA、インテントデータを武器にするSales Marker、B2Bイベントを多数手がけるニューピークスの3社が集結し、“ブランドか、データか”という二項対立を超えて「両方をどう統合するか」を具体的に掘り下げます。
■ セミナーで得られること
・既存市場に“後発参入”する際に、勝てるポジションをどう定義するか
・自社の価値を「機能比較」ではなく“存在理由（カテゴリー）”で語る思考法
・顧客行動データ（インテント）を使って、狙うべき市場機会を可視化する方法
・「いま動き始めている顧客」を早期に特定し、営業効率を最大化する考え方
・ブランド（方向性）とデータ（意思決定）を同じ土俵で扱うためのフレーム
・BtoC企業がBtoBに参入するときに必ず直面する“落とし穴”と、その回避策
・新規事業の初期フェーズで、どの順番で何を整えるべきか（具体的ステップ）
■ 開催概要
・イベント名：いま、B2B新規事業に必要なのは、“どちらか”ではなく“どちらも ──カテゴリーブランディングと顧客データから考える参入戦略
・日時：2026年1月28日（水）12:00～13:00
・開催形式：オンライン配信（FanGrowth）
・参加費：無料
・申込方法：セミナーページよりお申込みください
詳細確認・申込はこちら :
https://newpeaks-biz.com/4804671?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
■ 本件に関するお問い合わせ
株式会社ニューピークス
📩 biz@newpeaks.co.jp
■ 株式会社ニューピークスについて
株式会社ニューピークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 慶嗣）は、B2B企業の成長を支援するイベントプロデュース企業です。
B2Bマーケティングにおける「ブランディング」「リード獲得」「商談創出」を目的としたカンファレンスや特化型イベントの企画・運営を行い、企業の事業成長を加速させるマーケティングソリューションを提供しています。
「愛なきコンテンツマーケティングの変革。」
顧客の事業と人の感情に徹底的に向き合い、イベントを単なる施策としてではなく、企業の成長戦略の一部として機能させることをミッションとし、戦略設計から実行、成果創出までを一貫して支援します。
サービスサイト：https://newpeaks-biz.com(https://newpeaks-biz.com/)