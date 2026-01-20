月間3,000万人が利用する商品比較サービス「マイベスト」LINEアカウントメディアを開始

株式会社マイベスト

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は、国内最大級のスマートフォン向けニュースサービス「LINE NEWS」にて「LINEアカウントメディア」を開始いたします。

- マイベスト LINEアカウントメディア 概要「マイベスト」は“選択”に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスのおすすめ情報を提供しています。本LINEアカウントメディアでは、マイベストの検証コンテンツや、マイベストが運営するレビューメディア「マイべマガジン」の記事をダイジェスト形式で配信します。

＜詳細＞

・アカウント名 ：買う前に、マイベスト。

・アカウントID ：@oa-mybest

・配信頻度 ：水・土・日の夜20時頃

・友だち追加 ：URL(https://line.me/R/ti/p/%40oa-mybest)から追加。

- 「すみっコぐらし × 選べるニュース」LINEスタンププレゼントキャンペーン概要

2026年1月20日（火）～2月18日（水）の期間中、「LINEアカウントメディア プラットフォーム」に掲載されているLINE公式アカウントの中から、3つ以上友だち追加してくれた方に「すみっコぐらし × 選べるニュース」のLINEスタンプをプレゼントします。

※有効期間：ダウンロードから90日間

※本キャンペーンは、以下URLのキャンペーンページ経由での友だち追加が対象です。

＜参加方法＞

キャンペーンページ(https://u.lin.ee/iUEXjMK）にアクセスし、気になるLINE公式アカウントを3つ選んで友だち追加するだけで参加可能です。

- LINEアカウントメディア プラットフォームとは「LINE NEWS」の「LINEアカウントメディア プラットフォーム」では、参画メディアが自社のLINE公式アカウントを開設し、各社独自の視点で厳選したニュース記事を当該公式アカウントをフォローしているユーザーに対してプッシュ配信することが可能です。2015年のサービス公開以降530以上※3のコンテンツパートナーが参画。全メディアの累計購読者数（友だち登録数）は、2024年3月時点で3.4億人を突破しています。*3 2025年12月時点 AM Selectおよび自社媒体含む- 株式会社マイベスト

「インターネットを使った”最高の選択体験”を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、“最高の選択体験”を実現し“世界を変えたいと考えています。

・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

・代表 ：吉川 徹

・創業 ：2016年10月

・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や

サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする

商品比較サービス「マイベスト」の運営

