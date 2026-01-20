ネットクラッカー、次世代のテレコム企業のイノベーションに焦点を当てたTMフォーラムの東京イベントをヴァージンメディアO2、NECとともに主導

ネットクラッカーが親会社および主要顧客とともに、成長の促進、継続的なイノベーションの推進、AIを活用した新たな収益機会の開拓といった重要課題について議論を行う

マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ネットクラッカー・テクノロジーは、1月28日（水）にヒルトン東京お台場で開催されるTMフォーラムツアーにおいて、当社の取引先であるヴァージンメディアO2および親会社のNECの幹部とともに、オープニングキーノートパネルを含むパネルディスカッションに参加することを発表しました。本イベントのスポンサーであるネットクラッカーは、Netcracker Agentic AI Solution、Netcracker Digital BSS、Intelligent Operations Automationをはじめとする革新的な製品・ソリューション群により、通信事業者がAI駆動型トランスフォーメーションを実現し、デジタルエコシステムで成功するために以下の方法でサポートをすることをアピールします。

・デジタルワールドにおける収益化を再定義します

・自動化されたカスタマージャーニーおよびB2Bカスタマージャーニーを管理することで、顧客体験に革命を起こします

・パートナーエコシステムを支援することで新たな通信事業および通信事業以外の収益源を創出します

・AIと自動化の活用により業務効率化を推進します

オープニングキーノートパネルでは、ヴァージンメディアO2の主要プログラム担当ディレクターであるエヴァ・スラッテリー氏が、同社のトランスフォーメーションを成功させるにあたってネットクラッカーが果たした重要な役割、そして差別化された顧客体験と新たな収益機会がいかにして生み出されたかについて議論します。また、NECでコーポレート・シニア・バイスプレジデント兼AIテクノロジーサービス事業部門長を務める山田昭雄氏は、NECとネットクラッカーがAIの運用化を通じて、通信事業者の成長をいかに推進しているかを紹介します。

ネットクラッカーはまた、取引先である楽天モバイルとともにパネルディスカッションに参加し、通信事業者が自社のネットワークとAIを活用して、新たな収益源となるサービスの迅速な立ち上げおよび収益化、業務効率化、全体的なコスト削減、そして革新的なサービスの大規模展開の加速をいかにして実現するかをテーマに議論します。

午前9時10分（日本時間） | オープニングキーノートパネル

通信事業者の成長を再定義する：通信事業者および技術リーダーがテレコム企業のイノベーションの次なる段階をどう形作るか

・エヴァ・スラッテリー氏、ヴァージンメディアO2主要プログラム担当ディレクター

・山田昭雄氏、NECコーポレート・シニア・バイスプレジデント兼AIテクノロジーサービス事業部門長

・モデレーター： アリ・バナジー、ネットクラッカー最高戦略責任者（CSO）

午後3時（日本時間）| パネルディスカッション

ネットワークからプラットフォームへ：AIネイティブ時代における収益とイノベーションの推進

・プラディープ・クマール氏、楽天モバイルネットワーク・オペレーションズ担当シニアマネージャー

・アリ・バナジー、ネットクラッカー最高戦略責任者（CSO）

ネットクラッカー・テクノロジーについて

日本電気株式会社（NEC）の完全子会社であるネットクラッカー・テクノロジーは、専門知識、文化、リソースを備え、世界中のサービスプロバイダーがデジタル経済で成功するためのビジネス変革を支援しています。当社には革新的なソリューションや価値主導型サービス、途切れることのない納入実績があり、30年以上にわたってお客様の成長と成功を可能にしてきました。5G収益化、AI、自動化、垂直産業などの主要分野における最新の技術的進歩により、当社はサービスプロバイダーの変革目標の達成、telco（テレコム企業）からtechco（テクノロジー企業）への進化、ビジネスの成長と収益性の実現を支援しています。詳細については、 www.netcracker.com をご覧ください。

