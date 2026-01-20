こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“凍ったままでやわらかい”冷凍フルーツ「アヲハタ くちどけフローズン」から「洋梨」を新発売！さらに人気の「いちご」は大容量タイプが誕生
2月19日(木)から全国に出荷
アヲハタ株式会社(本社：広島県竹原市、代表取締役社長：上田敏哉、以下アヲハタ)は、新商品「アヲハタ くちどけフローズン 洋梨」を2月19日(木)より全国に出荷します。本品は、特許技術「やわらかフローズン製法※1」を用いた果汁づけ冷凍フルーツ「くちどけフローズン※2」シリーズの新フレーバーです。食べ頃の見極めが難しい洋梨をいつでも手軽に楽しむことができます。さらに人気のいちごは、大容量タイプが新たに誕生します。
洋梨の芳醇な香りと食感
洋梨は食べ頃の見極めが難しく、「早すぎて硬い」「熟しすぎてしまった」というお悩みが多いフルーツです。その課題を原料の厳選と独自製法により解決しました。原料となる洋梨は、収穫後に追熟※3したものだけを使用しています。温度と空気循環を適切に管理した環境で丁寧に追熟させ、熟練の担当者が外観や硬さを基準に見極めを行っています。その厳選された素材に「やわらかフローズン製法」をかけ合わせることで、どの粒をとっても“食べ頃のおいしさ”を実現しました。洋梨の芳醇な香りと濃厚な風味、凍っていてもなめらかでくちどける食感を楽しめます。ひとくちサイズの洋梨が手を汚さずに袋からひとつずつ出せる仕様なので、スイーツ感覚で冷凍庫から出して手軽に食べることができます。
人気のいちごは新たに大容量タイプが誕生
いつでも手軽においしいフルーツが食べられることから、常に冷凍庫にストックしておきたいというお客様の声を受けて、人気のいちごは大容量タイプが誕生しました。食後のデザートやおやつ、リラックスタイムなど様々なシーンでフルーツが楽しめます。
アヲハタはCSRの重点課題として『フルーツ摂取を通した心と体の健康支援』を掲げています。生のフルーツでは解決が難しい日持ちや手間などの不満点を解消し、手軽にいつでも食べられるフルーツの商品を展開することでこの課題に取り組むとともに『フルーツで世界の人を幸せにする』というビジョンの具現化を進めていきます。
※1 「やわらかフローズン製法」：フルーツを果汁づけにして凍結させることで凍っていても“やわらかい”“香りの良い”フルーツを提供することができる製法のこと
※2 「くちどけフローズン」：詳細は、キユーピーアヲハタニュース2023 NO.19を参照
https://www.kewpie.com/newsrelease/2023/2883/
※3 追熟：果物などを収穫後、一定期間置くことで甘さを増したり果肉をやわらかくする処理のこと
商品の概要は以下の通りです。
１．商品名・内容量・価格・賞味期間
ブランド：アヲハタ
商品名：くちどけフローズン 洋梨
内容量：80g
参考小売価格：オープン価格
賞味期間：12カ月(−18℃以下の冷凍庫で保存してください)
ブランド：アヲハタ
商品名：くちどけフローズン いちご
内容量：140g
参考小売価格：オープン価格
賞味期間：12カ月(−18℃以下の冷凍庫で保存してください)
２．出荷日
2026年2月19日（木）から全国に出荷
３．商品特徴
「アヲハタ くちどけフローズン」
・アヲハタ独自の「やわらかフローズン製法」で、“凍ったままでやわらかい”食
感を実現しました。冷凍庫から出してすぐに食べることができます。
・果実に果汁をしみ込ませ、フルーツ本来のおいしさや香り、甘さを際立たせてい
ます。果物だけの自然な甘さで仕立てました。
・ひとくちサイズにカットされた果肉をひとつずつ出せる開け口で、手を汚さず食べられます。
・アイス感覚でそのまま食べるのはもちろん、氷の代わりにドリンクに入れたり、
スイーツにトッピングするのもおすすめです。
本件に関するお問合わせ先
アヲハタ株式会社 広報室
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-4-13
TEL:03-3407-8181
E-mail:bfpr@aohata.co.jp
関連リンク
くちどけフローズン特設サイト
https://www.aohata.co.jp/frozen/
