株式会社京進、京都市「地域企業輝き賞」および「特別賞」を受賞学習塾・保育・外国人材支援などを通して多角的な社会課題への取り組みが評価
株式会社京進（本社：京都市、代表取締役社長：立木康之）は、令和7年度の「京都市 輝く地域企業表彰」制度において「地域企業輝き賞」と、その中でも顕著な事業や活動に贈られる「特別賞」を受賞し、2025年1月16日にヒューリックホール京都で開催された表彰式にて表彰されました。
■「京都市 輝く地域企業表彰」について
京都市が地域とともに継承・発展する「地域企業」の理念の浸透および実践促進のために創設された表彰制度です。地域企業の理念に則して地域に根差した企業活動を営み、その事業や活動が他のモデルとなると認められる事業者を「地域企業輝き賞」として表彰しています。また、その中でも独自性、社会性、発展性等について、特に顕著な事業や活動であると認められる事業者を「特別賞」として表彰しています。
■表彰に至った京進グループの主な取り組み
当社グループは、学習塾運営を通じて、子どもたちの「学力」だけでなく「人間性」を育み、地域の子どもたちの健全な成長を支援してきました。また、保護者に向けて「保育サービス」を提供することで、子育て世代が働きやすい環境を整え、仕事と家庭の両立を支援しています。さらに、人手不足が深刻な「保育・介護業界」においては、職員の処遇改善や働きやすい環境整備を進め、業界全体の課題解決を目指しています。加えて、「外国人留学生への日本語教育」や「外国人材の育成」といった取り組みにより、多文化共生社会の実現や労働人口減少といった社会課題の解決にも貢献しています。
当社グループは、今後も教育事業をはじめとする多角的な事業活動を通じて、「ステキな大人が増える未来をつくる」というグループビジョンの実現と、人の一生を豊かにする取り組みを続けてまいります。
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：493カ所（連結2025年5月末現在）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。