株式会社京進、京都市「地域企業輝き賞」および「特別賞」を受賞学習塾・保育・外国人材支援などを通して多角的な社会課題への取り組みが評価





















株式会社京進（本社：京都市、代表取締役社長：立木康之）は、令和7年度の「京都市 輝く地域企業表彰」制度において「地域企業輝き賞」と、その中でも顕著な事業や活動に贈られる「特別賞」を受賞し、2025年1月16日にヒューリックホール京都で開催された表彰式にて表彰されました。