クレヨンしんちゃん×シンカンセンスコ゛イカタイアイス 「ぎふのポーズ」などオリジナルイラストのグッズが新登場！

株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、国内だけでなく、世界中から大人気のキャラクター「クレヨンしんちゃん」とコラボしたオリジナルグッズを販売いたします（発売元：株式会社API）。本コラボ商品用に描き下ろした「シンカンセンスコ゛イカタイアイス」を楽しむしんちゃんや、ぎふのポーズのしんちゃんのイラストにもご注目ください。

■ 注目のオリジナルイラスト！

東海道新幹線とその接続在来線の駅を中心に事業を展開する当社とクレヨンしんちゃんの本コラボでは、当社の旅行のお供として愛されている「シンカンセンスコ゛イカタイアイス」を使用したオリジナルイラストが特徴です。さらに今回はマンガ「クレヨンしんちゃん」単行本47巻で野原一家が岐阜に旅行に行った中で描かれ突如SNSで話題となった「ぎふのポーズ」も、新規描き起こしイラストで再現しました。

アイスの堅さにびっくりしながらもどこか楽し気な様子をお楽しみください。

■ 販売商品

アクリルキーホルダー（全５種）　1個 770円（税込）







※本商品は中身が見えない商品（ブラインド）です。

※コンプリートBOXの販売はございません。

アクリルスタンド（全５種）　１個 880円（税込）







※本商品は中身が見えない商品（ブラインド）です。

※コンプリートBOXの販売はございません。

クリアファイル　440円（税込）













ハンドタオル〈かたいゾ！〉　880円（税込）







ハンドタオル〈ぎふのポーズ〉　880円（税込）





巾着　1,320円（税込）













Tシャツ（S・M・L・XL）　各3,520円（税込）










アイスクリームスプーン　990円（税込）







■ 販売詳細

【販売箇所】

＜当社店舗＞

・PRECIOUS DELI TOKYO

　店舗場所：東京駅八重洲北口正面　営業時間：6:30 〜 22:30

・PLUSTAアスティ岐阜

　店舗場所：岐阜駅2階コンコース(改札口正面)　営業時間：6:20 〜 22:00

＜当社公式オンラインショップ＞

・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」https://www.jrcp-shop.jp/

・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/

【販売期間】

・PRECIOUS DELI TOKYO：2026年1月27日（火）〜2月９日（月）　※最終日は17:00まで

・PLUSTAアスティ岐阜：2026年2月3日（火）〜　※初日は午前10時より販売

　※商品が売り切れた場合、店舗での販売は終了となります。

・当社公式オンラインショップ：2026年2月3日（火）〜　※初日は午前10時より販売

【注意事項】

・販売制限を設ける場合がございます。

・制限内容は販売場所によって異なる場合がございます。

・状況に応じて販売制限を解除する場合や内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

　・商品のご予約および取り置きはできません。

　・一部の商品はトレーディング仕様のため、一定数量ご購入頂いても全種揃わない場合がございます。

　・商品名、デザイン、仕様、売価等は予告なく変更になる場合があります。

　・販売期間及び箇所を変更する場合がございます。また、再販する場合がございます。

　・店舗周辺でのグッズのトレーディング行為や、 金銭の授受が発生するトレーディング行為は固くお断りいたします。

　・いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。

■ クレヨンしんちゃん

超マイペースな“嵐を呼ぶ５歳児”「野原しんのすけ」と、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。2025年には、原作コミックの連載開始から35周年を迎えた。

お子さまから大人まで幅広い層に愛され続けており、その人気は国内のみならず世界中に広がっている。原作コミック『新クレヨンしんちゃん』が「まんがクレヨンしんちゃん.com」(双葉社)で連載中、テレビアニメは毎週土曜16：30からテレビ朝日系で放送中。

まんがクレヨンしんちゃん.com：https://manga-shinchan.com/

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト：https://www.shinchan-app.jp/

「クレヨンしんちゃん」公式Ｘ：https://X.com/crayon_official

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

■ぎふのポーズ







※画像はイメージです。

※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合がございます。

※内容・価格・数量等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合がございます。

※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴いたします。また、一部お届けできない地域がございます。






本件に関するお問合わせ先

【リリースに関するお問合せ先 】

株式会社 JR 東海リテイリング・プラス

Mail:press@jr-plus.co.jp