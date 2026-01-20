こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
名城大学附属高等学校 志願者数2４年連続 愛知県内No.1
名城大学附属高等学校（校長：伊藤憲人／名古屋市中村区）の一般入試の出願が１月１６日に締め切られ、２０２６年度入学試験の推薦・特色・一般入試の志願総数は5,843人で、愛知県内の私立高校の中で２４年連続トップになりました。入学定員に対する倍率は９．３倍となりました。
本校は、２０２６年度の新入生から普通科のみの募集に変更。これまでのSSH（スーパーサイエンスハイスクール）、SGH（スーパーグローバルハイスクール）事業や、総合学科で培ってきた探究学習を体系化し､探究活動共通の課題探究サイクルを実践し、スーパーサイエンスクラス、国際クラス、総合学科各系列などで行ってきた課題探究活動を深化させます。様々な分野の活動が混ざり合いながら、生徒一人ひとりが多角的な視点をもった課題発見・解決力を付けていきます。さらに、２年生では興味関心を深めたり、広げたりすることができる多様な科目が選択でき、３年生では、進路目標にあわせ個別化、重点化ができる科目が選択可能になります。
また、２０２６年度から「高等学校等就学支援金制度」で所得制限がなくなる報道は私学全体の出願に大きく影響しております。
一般入試日１月２３日（金）
【生徒集合時刻】8：45
【1教科目（数学）試験時間】 9：00〜 9：40
※大学会場時刻記載。試験詳細は「生徒募集要項」でご確認ください。試験会場名城大学附属高等学校（名古屋市中村区新富町1丁目3番16号）
名城大学天白キャンパス（名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地）
※「生徒募集要項」https://www.meijo-h.ed.jp/wp-content/themes/theme/pdf/enrollment/recruitment.pdf
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本校は、２０２６年度の新入生から普通科のみの募集に変更。これまでのSSH（スーパーサイエンスハイスクール）、SGH（スーパーグローバルハイスクール）事業や、総合学科で培ってきた探究学習を体系化し､探究活動共通の課題探究サイクルを実践し、スーパーサイエンスクラス、国際クラス、総合学科各系列などで行ってきた課題探究活動を深化させます。様々な分野の活動が混ざり合いながら、生徒一人ひとりが多角的な視点をもった課題発見・解決力を付けていきます。さらに、２年生では興味関心を深めたり、広げたりすることができる多様な科目が選択でき、３年生では、進路目標にあわせ個別化、重点化ができる科目が選択可能になります。
一般入試日１月２３日（金）
【生徒集合時刻】8：45
【1教科目（数学）試験時間】 9：00〜 9：40
※大学会場時刻記載。試験詳細は「生徒募集要項」でご確認ください。試験会場名城大学附属高等学校（名古屋市中村区新富町1丁目3番16号）
名城大学天白キャンパス（名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地）
※「生徒募集要項」https://www.meijo-h.ed.jp/wp-content/themes/theme/pdf/enrollment/recruitment.pdf
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/