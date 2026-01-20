こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
同志社女子大学学芸学部メディア創造学科生が京都田辺中央病院循環器内科のPR動画を制作
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）学芸学部メディア創造学科生が京都田辺中央病院（京田辺市）循環器内科のPR動画を制作し、このたびYouTubeにて公開しました。
本動画は、医療法人石鎚会と締結している連携協定に基づく取り組みの一環として、循環器内科の診療内容を分かりやすく伝え、地域の皆様に関心を持っていただくことを目的に、病院からの依頼を受けて学生の視点を生かして制作されたものです。
プロジェクトには、映像制作を学ぶ学芸学部メディア創造学科4年次生有志の5名が参加。病院での打ち合わせや施設見学を重ねながら、約1年にわたり制作に取り組みました。学生たちは監督、脚本、撮影、編集などの役割を分担し、単なる診療科紹介にとどまらず、現場で働く医師・看護師・臨床工学技士らの思いを丁寧にくみ取り、チーム医療の重要性が伝わる内容に仕上げています。編集を担当した学生は、「患者様の目線を意識し、安心感が伝わるよう編集しました。現場の空気感が伝わると嬉しいです」とコメントしています。
動画は以下のリンクよりご覧いただけます。
【動 画】https://youtu.be/LmHtx5PGuOo
【問合先】総務部総務課社会連携係 TEL:0774-65-8860
京都田辺中央病院での撮影の様子
メディア関連の⽅へ
取材をご希望の⽅は、お⼿数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
