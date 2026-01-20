¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡ÛCKP/IPA¤µ¤¯¤éº×¤ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î°ìÉô¤ò°ìÈÌ¸ø³«¡¡8K-3D±ÇÁü¡ßÂ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë²»À¼¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¹âÎ×¾ì´¶ÄÌ¿®¼Â¸³¡¡¡Ê2026Ç¯2·î5Æü¡¦6Æü¡¡¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡Ë
¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢JST¡ÖCRONOS¡×ºÎÂò²ÝÂê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢CKP/IPA¤µ¤¯¤éº×¤ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¤¦¤Á¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡ÊThe Lab.¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö8K-3D±ÇÁü¡ßÂ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë²»À¼¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¹âÎ×¾ì´¶ÄÌ¿®¼Â¸³¡×¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¦Í½ÌóÉÔÍ×¡Ë¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø Ä¶¹ÂÓ°è¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ ½êÄ¹¡¡´Ý»³½¼ ÆÃÌ¿¶µ¼ø¤È¡¢À¥ÎÓ¹î·¼ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ê¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡Ë¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢JST¡Ê¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í ²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖCRONOS¡Ê¥¯¥í¥Î¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÂò²ÝÂê¡Ö¹ÂÓ°è¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼Â¸½¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢²Æì¡Êµ¹ÌîºÂ¡Ë¡¦¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡¦SINET£¶ÁêÌÏ¸¶¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿(DC)¡¦Åìµþ¡Ê½©ÍÕ¸¶UDX¡Ë¡¦Âçºå¡Ê¤¦¤á¤¤¿¡¿¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡Ë¤Ê¤É¤ÎÊ£¿ôµòÅÀ¤ò100GbpsÄ¶¤Î¹ÂÓ°è¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÀÜÂ³¤·¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½êÆ±»Î¤Ç¤â8K-3D±ÇÁü¤ä¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö²»À¼¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Æâ¤ËÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¼«ºß¤ËÏ¢·È¤µ¤»8K±ÇÁü¤ÎÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò±ó³ÖÁàºî¤Ç¤¤ë¤«¤â¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÎ©¾ðÊó³Ø¸¦µæ½ê¡ÊNII¡Ë¡¢Î°µåÂç³Ø¡¢¥ß¥Ï¥ëÄÌ¿®³ô¼°²ñ¼ÒÅù¤¬»²²è¤·¡¢CKP¡Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼´ØÀ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡¢IPA¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢½àÈ÷¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£°ìÈÌ¸«³Ø²ÄÇ½¡Ö8K-3D±ÇÁü¡ßÂ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë²»À¼¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¹âÎ×¾ì´¶ÄÌ¿®¼Â¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦Æü»þ¡§ 2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¡Á21:00¡¿2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á13:00
¡¦²ñ¾ì¡§ ¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ËÌ´Û¡¡¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÖThe Lab.¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥é¥Ü¡Ê2³¬¡Ë ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª
¡¦²ñ¾ì°ÆÆâ¡§ https://kc-i.jp/facilities/the-lab/active-lab/
¡¦Æþ¾ì¡§ ÌµÎÁ
¡¦Í½Ìó¡§ ÉÔÍ×
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¡ü¾ðÊó³ØÉô¡¡´Ý»³¶µ¼ø¡¢À¥ÎÓÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢´äÅÄ½Ú¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤¬JST¡Ø¾ðÊóÄÌ¿®²Ê³Ø¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó´ðÈ×ÁÏ½Ð¡ÊCRONOS¡Ë¡Ù»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÄ¶¹ÂÓ°è¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼/¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡´Ý»³½¼¡Ë | ºÇ¿·¸¦µæ¾ðÊó | ¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø
¡¡https://www.kait.jp/tech_news/post_19.html
¡üÈÆÍÑPC¤Ç¹âÂ®¥Ñ¥±¥Ã¥È½èÍý¤ò¼Â¸½ ¡½SRv6¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥ë¡¼¥¿¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê³«È¯´Ä¶¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸ø³«¡½ ¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø ¸¦µæ¿ä¿Êµ¡¹½
¡¡https://cp.kanagawa-it.ac.jp/news/3587.html
¢¨¼èºà¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë²¼µ¤Þ¤Ç¤´°ìÊó¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿ÀÆàÀî¹©²ÊÂç³Ø¡¡¸¦µæ¿ä¿Êµ¡¹½
¸¦µæ¹ÊóÉôÌç
½»½ê¡§¢©243-0292¡¡¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô²¼²®Ìî1030
TEL¡§046-291-3218
¥á¡¼¥ë¡§ken-koho@mlst.kanagawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
