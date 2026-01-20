2026年の「AIさくら予想」を発表

株式会社島津ビジネスシステムズ（京都市中京区、以下SBS）は、1月20日に2026年の桜の開花・満開予想「AIさくら予想」を発表しました。奄美沖縄地方を除いた各都道府県のお花見スポット約1000ヵ所を対象に、SBSが独自に開発したAIを用いてソメイヨシノの開花・満開の予想を毎日行い、スマートフォン向けアプリ「お天気JAPAN」にて、最新情報を無料で公開しています。

■ 2026年の開花予想

AIによる予想では、2026年の桜の開花は、北日本では平年より早めとなるところが多く、青森や秋田では平年より1週間程度早い開花となる予想です。その他の地域では、概ね平年並みの開花となるところが多い予想です。各地の開花は、仙台が4月7日（平年より1日早い）、東京が3月21日（平年より3日早い）、名古屋が3月27日（平年より3日遅い）、大阪が3月28日（平年より1日遅い）、福岡が3月24日（平年より2日遅い）で、最も開花が早いのは熊本、佐賀で3月20日と予想しています。

■ 各都道府県の標本木の開花・満開予想（2026年1月20日）

≪北海道・東北地方≫

≪関東甲信地方≫

≪東海北陸地方≫













≪近畿地方≫

≪中国四国地方≫







≪九州地方≫

全国約1,000ヵ所のお花見スポットのさくら予想も、『お天気JAPAN』で無料公開しています。

■ 温暖な地域も高精度に予測する改良版AI

島津ビジネスシステムズでは、2010年より自社の気象予報士による独自の桜の開花予想を開始し2018年からはAIを活用してきました。10年以上にわたる桜の状態や気象データをAIに学習させ開花時期を予想しており、お花見スポットを含む全国約1,000カ所の開花情報を毎日更新しています。2023年からは機械学習方法を改良し、相対的に的中率が低かった温暖な地域の予測精度を高めました。

【株式会社島津ビジネスシステムズについて】

株式会社島津製作所の100%出資の子会社として1999年に設立され、気象庁予報業務許可事業者第65号として、独自のAI技術を活用した気象情報を提供しています。スマートフォン天気予報アプリとして「お天気JAPAN」「アメミル」「お天気時計」「はれほす」などのサービスを展開しています。