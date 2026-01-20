事業成長を加速させる組織へ JAPAN AIが採用サイトを公開
JAPAN AI株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下JAPAN AI）は、新たに採用サイトを公開したことをお知らせいたします。
JAPAN AIは、AI技術を活用した事業を急速に拡大しています。企業向けAIソリューションの提供や新規プロダクトの開発を進める中で、事業規模の成長に伴い、組織体制の強化が必要となっています。この成長を支え、さらに加速させるためには、JAPAN AIのValueに共感し、共に挑戦できる人材の確保が不可欠です。
JAPAN AIの価値観や働き方を正確に伝え、共に成長できる人材との出会いを実現していくため、採用サイトを開設しました。
日本のAI市場をリードするJAPAN AIの組織
JAPAN AIでは、卓越性を追求し高い基準で仕事に取り組むこと、AI技術を活用しながらその先の価値を創造すること、社会的責任を果たしながら進歩を続けること、常に初日の気持ちで挑戦し続けることを、全従業員が日々の業務の中で実践しています。
採用サイトでは、これらの価値観を体現する社員の声や働く環境を紹介し、求職者がJAPAN AIでのキャリアを具体的にイメージできる内容となっています。
本採用サイトでは、以下のコンテンツを提供しています。
■事業について
実際に働く社員の声を通じて、業務内容やキャリアパス、組織文化を紹介します。
■数字で分かるJAPAN AI
組織の規模や成長の軌跡を数値で紹介し、JAPAN AIの現在地を伝えます。
■JAPAN AI社員が大切にしているValue
全従業員が日々の業務で実践する4つの価値観を紹介します。
■JAPAN AIの選考フロー
応募から入社までの流れを明確に示し、求職者が安心して選考に臨める情報を提供します。
■選考ポジション
ビジネス、エンジニア、コーポレートなど、各職種の詳細情報を掲載しています。
JAPAN AI採用サイトは下記URLよりご覧ください。
https://japan-ai.co.jp/recruit/
今後もJAPAN AIは、求職者との接点を強化し、共に成長できる人材との出会いを加速させます。社員インタビューやプロジェクト事例など、コンテンツを定期的に更新し、JAPAN AIの組織文化や働き方をより深く伝えていきます。
JAPAN AIについて
JAPAN AI株式会社は「AIで持続可能な未来の社会を創る」をビジョンに掲げ、AIに関連するプロダクトやサービス開発を行い、多様な業界や産業のさらなる発展に貢献していきます。
会社概要
社 名：JAPAN AI株式会社
代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭
本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階
設 立：2023年4月
事業内容：人工知能の研究開発、人工知能に関するコンサルティングサービス
U R L：https://japan-ai.co.jp/
本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先
JAPAN AI株式会社
広報担当：佐藤
Mail：press@japan-ai.co.jp