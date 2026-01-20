【家賃値上げ】実現率88％を達成！

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」を実現し、不動産の流通、再生、運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、管理物件の賃貸借契約更新時において、家賃値上げ実現率88％を達成したことをお知らせいたします。

【家賃値上げ実現率88％】

全国的に不動産価格や建築費の高騰が続き、賃貸アパート・マンションの家賃相場が引き上げられるなか、所有する賃貸不動産の家賃値上げを望む不動産オーナー様も少なくありません。こうした背景を踏まえ当社は、管理受託する物件の賃貸借契約更新時において家賃値上げを試みた結果、実現率88％を達成しました。これからも市場の変化をとらえ適正家賃で賃貸経営が続けられるよう、不動産オーナー様の声に耳を傾けた賃貸管理サービスを提供してまいります。

【ランドネットの賃貸管理】

当社は、首都圏を中心に全国各地で賃貸不動産の管理を受託しております。空室リスクが高い築30年以上の物件はもちろん、居住用・事務所・店舗といった全ての管理物件を対象にした集計にて、入居率は11年連続で98％超を達成。都心の築浅に限れば99％を上回り、満室経営に向けた賃貸管理を実現しております。また、不動産オーナー様にとって満足度の高い賃貸管理サービスを提供し続けることにより、管理委託継続率は４年連続99％超を達成するなど高水準を維持しております。

【賃貸経営を支える３つの強み】

１.管理手数料3.3％～、充実の賃貸管理サービスを提供

当社は、不動産オーナー様の賃貸経営を強力にサポートするため、管理手数料3.3％（税込）から充実した賃貸管理プランをご用意しております。入居者の募集（専任カメラマンによる室内撮影含む）、賃貸借契約の更新・解約、集金代行、賃貸中のトラブル対応、原状回復工事・リフォームなど、多岐に渡る業務に対応。2004年に賃貸事業を開始して以来、20年以上にわたり蓄積された豊富なノウハウに基づき、不動産オーナー様からの信頼に応えてまいりました。

２.空室解消まで平均29日、リーシングチームが満室に導く

賃貸経営における最大の課題は、空室です。当社では空室を改善すべく、募集業務に特化した専任のリーシングチームが空室解消を図ります。仲介会社と連携した入居者の募集活動により、平均29日で空室を解消。募集期間の全国平均が４～５カ月というデータもあるなか、当社は短期間での空室解消を実現し、不動産オーナー様の収益安定化に貢献しています。

３.不動産売却も可能、「出口戦略」まで見据えた不動産投資を実現

投資用不動産の売買事業が主力の当社ならではの「出口を見据えた提案力」が最大の強みです。賃貸管理からの売却、資産の買い替えに対応でき、不動産投資を成功へと導く「ワンストップソリューション」で不動産オーナー様に寄り添います。

【今後の展望】

当社は、独自のデータベースを活用したDX戦略により、賃貸管理業務を集約することで効率化を実現し、一連の業務をシームレスに連携することで、引き続き質の高いサービスを提供してまいります。

また、管理戸数は間もなく１万戸に到達する見込みです。家賃値上げ率の高水準を維持しつつ、管理エリアの拡大を積極的に強化し、これからも不動産オーナー様に選ばれ続ける賃貸管理を提供できるよう、サービス向上に努めてまいります。

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,018万1,950円（2025年８月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp