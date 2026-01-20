ホテルメトロポリタン ベース仙台　2026 年4 月23 日（木）開業

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル（株）（所在地／仙台市青葉区、代表取締役社長／松崎哲士郎）は、仙台駅西口の

ホテルメトロポリタン仙台（本館）隣接地に2026 年4 月23 日（木）ホテルメトロポリタン ベース仙台を開業いたします。これに伴い2026 年1 月27 日昼12 時より宿泊予約を開始いたします。

併せて、ホテル１階に6 時半から深夜１時のバータイムまで営業するレストラン「AD-Base（アドベース）」を同日ランチタイム(11:00)よりオープンいたします。

１ 施設概要

名 称 ホテルメトロポリタン ベース仙台（英語名：HOTEL METROPOLITAN THE BASE SENDAI）

開 業 日 ２０２６年４月２３日（木）

・ご宿泊 15：00 チェックイン開始

・オールデイダイニング 11：00 ランチタイムより営業

所 在 地 仙台市青葉区中央一丁目１番３号

階 数 地上９階建て（1 階 オールデイダイニング ２～９階 客室）

客 室 数 ５６室

２ 宿泊予約受付

開始日時 ２０２６年１月２７日（火）昼１２時より

予約方法 ホテル公式サイト ～お得な開業記念プランをご用意いたします～

ホテル公式サイト https://base-sendai.metropolitan.jp(https://base-sendai.metropolitan.jp/)

電 話 022-226-7384（代表）10:00-18:00

３ 客室について

自宅にいるような居住性とホテルならではの快適性・機能性を追求いたします

全56室７タイプのゲストルームは全室浴室・トイレ・洗面台がそれぞれ独立した造りとなっており、増加傾向にあるインバウンドや、ファミリー層、グループ旅行等のニーズに適した54平方メートル の広々としたフォースルームを設置し既存ホテルでは対応できなかった新しい需要を創造いたします。 ゲストルーム内にはミニキッチン（コンロ無し）や電子レンジ、72Lの冷蔵冷凍庫、食器類やカトラリーを完備しているためお部屋でゆっくりお食事を楽しむ事ができます。

ベッドは日本ベッドの「シルキーポケットマットレス」を採用、上質で自然な寝心地を実現いたします。また、ビジネスや旅の疲れを癒すため、全てのゲストルームは靴を脱いでご利用いただくスタイルとなっており自宅にいるような感覚でお寛ぎいただけます。

■客室タイプ（56室 ダブル24室、ツイン24室、フォース7室、ユニバーサル1室 / 全室禁煙）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149926/table/164_1_ece0b579c68769b4da345c738c1aeb18.jpg?v=202601200521 ]

※モデレート ツイン プラス は ソファ ベッ ド 利用 で ３ 名様 まで 可能 。

※ベース ダブル 、 ベース ツイン は シャワー ブース バスタブ なし

ベースダブル

ユニバーサルツイン

バンクフォース

フラットフォース

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149926/table/164_2_e518325391a249c76223300d92fc24ee.jpg?v=202601200521 ]

■ジェクサー ライトジム＆スパ24仙台店

宿泊をご利用のお客様は、ホテルから徒歩２分の

ジェクサーにてトレーニングジムやスパなどを

２４時間お好きな時間にご利用いただけます。（無料）

※ジェクサーライトジムの利用規約に準ずる利用制限あり

４ レストランについて

ホテル1階に開業日同日（4/23）より「AD-Base（アドベース）」を営業開始いたします。ADはAll Day Dainingという意味でBaseはホテル名称と共通する「拠点」を意味しています。旅行や仕事の活力に朝食からバータイムまで一日に何度も行きたくなるカジュアルスタイルのオールデイダイニングを様々なシーンでご利用ください。

■店舗情報

店 舗 名 オールデイダイニングAD-Base（アドベース）

席 数 56席（テーブル52席・カウンター4席）

～一日の始まりから終わりまで、時間帯ごとに違った味わいを楽しめるオールデイダイニング～

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/149926/table/164_3_52359c79ac74c813eb84b88489623609.jpg?v=202601200521 ]

■オリジナルブレンドコーヒー

すっきりとした酸味の中にコクと深みがありフルーティーな

エチオピア、海のペルー、山のタンザニア、香りの変化が

楽しい南米系のコーヒー豆をブレンドしました。