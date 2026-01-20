お出かけも通信も“乗り＆データ使い放題”に！休日メトロ放題×povo2.0キャンペーン！

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）とＫＤＤＩ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：松田 浩路、以下「KDDI」）は、休日のおでかけをより快適に楽しんでいただくことを目的に、移動と通信の両面をサポートする取り組みとして、東京メトロが提供するメトロポイントクラブ（以下「メトポ」）会員向けの実質乗り放題サービス「休日メトロ放題」と、KDDIが提供するオンライン専用プラン(注1)「povo2.0」を一緒にお届けするキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、2026年1月31日（土）までに2月対象分の「休日メトロ放題」をメトポ会員サイトからお申し込みいただいたお客様全員に、povo2.0で利用できる「データ使い放題（6時間）」(注2)1回分のプロモコードをメトポに登録されているメールアドレス宛にお送りします。

さらに、抽選で合計180名様に、最大で2月すべての休日分（土・日・祝）に相当する「データ使い放題（24時間）」(注2)10回分などの豪華特典が当たります。ぜひ、休日メトロ放題とpovo2.0のデータ使い放題特典をあわせてご活用いただき、快適な休日をお過ごしください。

(注1) お手続き・サポートはすべてオンラインとなります。

(注2) ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。

「お出かけも通信も“放題”に！休日メトロ放題×povo2.0キャンペーン！」詳細

１ 概要

2026年1月31日（土）までに2月対象分の「休日メトロ放題」をメトポ会員サイトからお申し込みいただいた方全員に、povo2.0で利用できる「データ使い放題（6時間）」(注2)1回分のプロモコードをプレゼントします。

さらに、対象のお客様の中から抽選で合計180名様に、最大で2月すべての休日分（土・日・祝）に相当する「データ使い放題（24時間）」10回分などの豪華特典が当たります。

プロモコードはおでかけ先でのSNSや動画視聴など、お客様の好きなタイミングでご利用いただけますが、駅構内や歩行中のスマートフォンのご利用は、周囲の安全やご自身の事故防止のため、控えていただきますようご協力をお願いいたします。

※「休日メトロ放題」のお申し込みには、メトポへの登録が必要です。

メトポのご登録はこちらから（https://www.metro-point-club.jp/mp/contents/wb1004/ws0010101/view）。

※「休日メトロ放題」のサービス内容はこちら（https://metpo.jp/holiday/）。

２ 対象

2026年1月31日（土）までに2月対象分の「休日メトロ放題」をお申し込みいただいたお客様全員。

※お申し込み完了時点で本キャンペーンの対象となります。

※プロモコードのご利用にはpovo2.0への加入が必要となります。

３ 休日メトロ放題のお申し込み方法

休日メトロ放題お申し込みサイト（https://metro-hodai.triplabo.jp/）に、メトポ会員アカウント情報を入力してログインいただき、登録料2,000円（税込）をクレジットカード決済にてお支払いください。

４ 特典

2月対象分の「休日メトロ放題」をお申し込みの方全員に、povo2.0で使えるデータ使い放題（6時間）(注2)のプロモコードをプレゼントいたします。さらに、抽選で合計180名様に、最大で2月すべての休日分（土・日・祝）に相当する「データ使い放題（24時間）」10回分などの豪華特典が当たります。

【全員】

povo2.0「データ使い放題（6時間）」(注2)1回分 ーーーーーーーーーーーーー全員

【抽選】

1等：povo2.0「データ使い放題（24時間）」(注2)10回分 ---------30名様

2等：povo2.0「データ使い放題（24時間）」(注2)4回分 ----------60名様

3等：povo2.0「データ使い放題（24時間）」(注2)2回分 ----------90名様

※抽選に関するエントリーは不要です。

【プロモコード入力期限】

2026年2月28日（土）

※プロモコードを入力した瞬間からデータ使い放題が適用されます。

※期限内に入力すれば、そこから6時間ご利用いただけます。

※期限を過ぎると入力できませんのでご注意ください。

５ 特典の受け取り方法

特典はいずれも、休日メトロ放題利用開始後にメトポに登録されているメールアドレス宛に、povo2.0で利用できるプロモコードとして送付されます。なお、受け取ったプロモコードは、povo2.0アプリのプロモコード入力欄に入力することでご利用いただけます。

※プロモコードの配布は2月5日（木）頃を予定しております。プロモコード配布以降、平日休日を問わず、お好きなタイミングでご利用いただけます。

※当選発表はメール送付をもって代えさせていただきます。また、電話やメールなどでの当選結果に関するご質問はお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

６ 注意事項

（１）メトポの登録メールアドレスに誤りがある場合や、受信拒否設定などによりメールが届かない場合は、特典をお届けできません。そのため、あらかじめ「@tokyometro.jp」および「@t.metro-point-club.jp」ドメインからのメールを受信できるよう設定・確認をお願いいたします。

（２）当選はおひとり様につき一回限りです。複数の賞品が当選することはございません。

（３）当選されなかったお客様への連絡は行いません。また、当選結果に関するご質問はお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

（４）やむを得ない事情に限り、キャンペーンの内容・期間・特典を予告なく変更または終了する場合があります。

（５）以下の場合は、ご応募いただいても“抽選の対象外”または“当選の取消し”となる場合がございます。十分にご注意ください。

ア 当選者の発表までの期間に、メトポ会員の会員情報の変更や退会された場合

イ 当選特典の譲渡や転売、またはそのほか悪質な行為が確認された場合

７ お問い合わせ

（１） メトポ・休日メトロ放題に関するお問い合わせ

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

（２） povo2.0に関するお問い合わせ

povo2.0サポートページ https://povo.jp/support/chatbot/

■ 休日メトロ放題とは

月末までに休日メトロ放題のお申し込みサイト（https://metro-hodai.triplabo.jp/）から登録料2,000円（税込）をお支払いいただくと、翌月の土日祝日にPASMOのチャージ金額で東京メトロ線をご利用いただいた金額分が、翌々月、全額ポイントで還元されます。

■ povo2.0の特徴

KDDIが提供する、オンライン専用サービスです。月額基本料金0円(注3)でご使用いただけます。povo2.0は安心のau回線を利用できるため、auの高速5Ｇネットワークがつながります。おトクなまとめ買いや月額制、短時間の使い放題など様々な選択肢をご用意し、使いたいとき使いたい分だけギガを買い足せるため、自分のライフスタイルに合わせて、ムダなくご使用いただけます。

また、他社の商品とpovoのデータがセットでおトクにご購入いただけるコラボトッピングも提供しています。

詳しくはhttps://povo.jp/

(注3) オンライン専用。180日超の継続利用に一定の条件有。0円0GB時最大128kbps。データ専用の場合、契約時初回トッピング購入要。通話＋データの場合、通話料等別途要。

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。