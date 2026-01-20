三菱総合研究所、AIエージェント活用による新規事業機会の探索支援を開始

株式会社三菱総合研究所

株式会社三菱総合研究所（代表取締役社長執行役員：籔田健二、以下 MRI）は、１月20日から、AIエージェントを活用した企業の新規事業機会の探索支援サービスの提供を開始します。MRIの豊富な経営インテリジェンスノウハウを組み込んだAIエージェントが企業の事業を取り巻く環境の将来シナリオを作成し、そのシナリオと実際の状況との間の乖離状況と具体的な動向を継続的に評価することで事業機会の可能性を具体的に提示します。AIならではの網羅的な情報収集・分析・評価力により、企業が環境変化を的確に捉えタイムリーに事業機会に変えることを支援します。

1. 背景

近年、地政学リスクなど企業を取り巻く急激な外部環境の変化は予想外の損失を生じさせる一方で、技術革新や地政学がもたらす市場構造の変化は新たなビジネスチャンスを生み出すきっかけになっています。このため、企業の成長戦略において外部環境変化の動向分析と事業機会の評価はこれまで以上に重要となっています。しかし、膨大な情報を収集・分析し、将来の見通しや企業にとっての機会を評価するには多大な手間とノウハウが必要なため、事業機会の発見が遅れていることが課題になっています。



MRIは、創業50余年のシンクタンクおよびコンサルティングファームとして培ってきた情報収集・分析の知見をAIエージェントに実装した戦略決定のための情報基盤「インテリジェンス基盤」を企業に提供し、経営リスク評価、中長期経営計画策定・推進管理評価など経営の意思決定の高度化を支援しています。このたび、前述した事業機会に関する課題に対応するサービスを新たに追加し、環境変化をタイムリーにとらえてビジネスチャンスへと転換する支援も可能となりました。

2. 事業機会探索支援サービス概要と特長

事業機会探索支援サービスは、ＭＲＩ独自開発のAIエージェントおよびコンサルタントによる支援で構成されています。概要と特長は以下のとおりです。

１．AIエージェントが事業に関連する可能性のある複数市場について、需要・供給の将来動向を網羅的に抽出・整理し、事業機会に資するシナリオ候補の一覧を提示

２．AIエージェントが、各シナリオを左右する外部環境ドライバー（構造要因）や、ドライバー発現の兆しの手がかりとなるシグナル（出来事・情報）に分解し、各要素とシナリオ、事業への影響関係を可視化

（図１）インテリジェンス基盤における事業機会探索支援の全体像

MRI独自のAIエージェントが情報収集から想定シナリオ評価、レポーティングまでを実行

三菱総合研究所作成

3. MRIのコンサルタントが企業と協議のうえ、注視すべき想定シナリオを選定

4. 2.で設定したシグナルを基にAIエージェントが継続的にニュースおよびデータを収集・分析

5. AIエージェントが外部環境ドライバーを評価し、想定シナリオの顕在化の状況を具体的に評価。さらに、同AIが企業の事業内容や事業計画に即した具体的な機会・リスクを評価し、定期的かつ自動的に関係者にレポート

（図２）定点観測レポートの項目イメージ

三菱総合研究所作成

3. 今後の予定

今後「インテリジェンス基盤」は企業の内部環境分析にも機能を拡張していく計画です。具体的には、各企業の財務状況や事業ポートフォリオ、組織といった内部データをAIエージェントが分析し、自社の「強み・弱み」を客観的に整理する機能や、経営・事業課題を抽出する機能の開発を進めています。

将来的には、戦略レビュー、外部・内部両面からの統合的な分析から単年度計画への落とし込み案の作成までをAIエージェントがシームレスに行い、よりスピード感を持って戦略立案を支援する総合的な経営支援プラットフォームへの進化を目指していきます。

