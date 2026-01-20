日向坂46と日本のひなた宮崎県へ！「ひなた旅スタンプラリー2026」を実施します！

宮崎県


　MRT宮崎放送「わけもん!!」と連動した企画として、みやざき大使である日向坂46のメンバーがロケで訪れた“あのマチ”を巡るスタンプラリーを実施します。


　全9カ所のうち、4か所を巡った方の中から抽選で、オリジナルフォトセットや宮崎牛をプレゼント！


　多くのご参加をお待ちしております。




１．実施期間

2026年1月21日（水）～3月15日（日）


２．実施内容

　対象スポット9カ所のうち、4か所のスタンプを集めた方の中から抽選で、オリジナル商品や宮崎牛をプレゼントいたします。


３．対象スポット

- みやざき物産館KONNE
- 日南市観光案内所
- 小村寿太郎記念館
- 道の駅くしま
- 都井岬観光交流館
- 道の駅ゆ～ぱるのじり
- 小林観光案内所
- えびの高原ホテル
- アウトドアステーションえびの

４．プレゼント内容

★日向坂賞（100名様）

日向坂46×宮崎県　オリジナルフォトセット（8枚セット）



この特典は、今回の企画に合わせ、特別に制作されたものです。


メンバー4名（小西夏菜実×清水理央／宮地すみれ×渡辺莉奈）が、本企画のために撮影した「撮り下ろし写真」をフォトセットとしてお届けいたします。


★日本のひなた賞（10名様）

宮崎牛（1万円分相当）



５．参加方法

＜STEP1＞


　ウェブサイト「ひなた旅スタンプラリー(https://miyazaki-hinatazaka46-ohisama.jp/)」にアクセスします。


＜STEP2＞


　専用サイトからエントリーします。


＜STEP3＞


　スタンプスポットに設置された二次元コードをスキャンすると、そのスポットのスタンプをゲットすることができます。


＜STEP4＞


　スタンプが4つ貯まるとプレゼントに応募することができます。


　※プレゼントへの応募はどちらかおひとつとなります。


６．おひさま歓迎ロゴについて

　おひさまの皆さんを歓迎するロゴを制作しました。


　本企画をはじめ、今後の様々なタイアップ企画等で活用していきます。