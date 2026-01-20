日向坂46と日本のひなた宮崎県へ！「ひなた旅スタンプラリー2026」を実施します！
宮崎県
- 日南市観光案内所
- 小村寿太郎記念館
- 道の駅くしま
- 都井岬観光交流館
- 道の駅ゆ～ぱるのじり
- 小林観光案内所
- えびの高原ホテル
- アウトドアステーションえびの
★日本のひなた賞（10名様）
MRT宮崎放送「わけもん!!」と連動した企画として、みやざき大使である日向坂46のメンバーがロケで訪れた“あのマチ”を巡るスタンプラリーを実施します。
全9カ所のうち、4か所を巡った方の中から抽選で、オリジナルフォトセットや宮崎牛をプレゼント！
多くのご参加をお待ちしております。
１．実施期間
2026年1月21日（水）～3月15日（日）
２．実施内容
対象スポット9カ所のうち、4か所のスタンプを集めた方の中から抽選で、オリジナル商品や宮崎牛をプレゼントいたします。
３．対象スポット- みやざき物産館KONNE
- 日南市観光案内所
- 小村寿太郎記念館
- 道の駅くしま
- 都井岬観光交流館
- 道の駅ゆ～ぱるのじり
- 小林観光案内所
- えびの高原ホテル
- アウトドアステーションえびの
４．プレゼント内容★日向坂賞（100名様）
日向坂46×宮崎県 オリジナルフォトセット（8枚セット）
この特典は、今回の企画に合わせ、特別に制作されたものです。
メンバー4名（小西夏菜実×清水理央／宮地すみれ×渡辺莉奈）が、本企画のために撮影した「撮り下ろし写真」をフォトセットとしてお届けいたします。
★日本のひなた賞（10名様）
宮崎牛（1万円分相当）
５．参加方法
＜STEP1＞
ウェブサイト「ひなた旅スタンプラリー(https://miyazaki-hinatazaka46-ohisama.jp/)」にアクセスします。
＜STEP2＞
専用サイトからエントリーします。
＜STEP3＞
スタンプスポットに設置された二次元コードをスキャンすると、そのスポットのスタンプをゲットすることができます。
＜STEP4＞
スタンプが4つ貯まるとプレゼントに応募することができます。
※プレゼントへの応募はどちらかおひとつとなります。
６．おひさま歓迎ロゴについて
おひさまの皆さんを歓迎するロゴを制作しました。
本企画をはじめ、今後の様々なタイアップ企画等で活用していきます。