日向坂46と日本のひなた宮崎県へ！「ひなた旅スタンプラリー2026」を実施します！

宮崎県

MRT宮崎放送「わけもん!!」と連動した企画として、みやざき大使である日向坂46のメンバーがロケで訪れた“あのマチ”を巡るスタンプラリーを実施します。

全9カ所のうち、4か所を巡った方の中から抽選で、オリジナルフォトセットや宮崎牛をプレゼント！

多くのご参加をお待ちしております。

１．実施期間

2026年1月21日（水）～3月15日（日）

２．実施内容

対象スポット9カ所のうち、4か所のスタンプを集めた方の中から抽選で、オリジナル商品や宮崎牛をプレゼントいたします。

３．対象スポット

４．プレゼント内容

- みやざき物産館KONNE- 日南市観光案内所- 小村寿太郎記念館- 道の駅くしま- 都井岬観光交流館- 道の駅ゆ～ぱるのじり- 小林観光案内所- えびの高原ホテル- アウトドアステーションえびの★日向坂賞（100名様）

日向坂46×宮崎県 オリジナルフォトセット（8枚セット）

この特典は、今回の企画に合わせ、特別に制作されたものです。

メンバー4名（小西夏菜実×清水理央／宮地すみれ×渡辺莉奈）が、本企画のために撮影した「撮り下ろし写真」をフォトセットとしてお届けいたします。

★日本のひなた賞（10名様）

宮崎牛（1万円分相当）

５．参加方法

＜STEP1＞

ウェブサイト「ひなた旅スタンプラリー(https://miyazaki-hinatazaka46-ohisama.jp/)」にアクセスします。

＜STEP2＞

専用サイトからエントリーします。

＜STEP3＞

スタンプスポットに設置された二次元コードをスキャンすると、そのスポットのスタンプをゲットすることができます。

＜STEP4＞

スタンプが4つ貯まるとプレゼントに応募することができます。

※プレゼントへの応募はどちらかおひとつとなります。

６．おひさま歓迎ロゴについて

おひさまの皆さんを歓迎するロゴを制作しました。

本企画をはじめ、今後の様々なタイアップ企画等で活用していきます。