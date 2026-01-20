【新横浜プリンスホテル×セボンスター】心ときめくキラキラ時間を(ハート)カバヤ食品『セボンスター』とコラボレーションしコンセプトルーム、スイーツ、カクテルを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地:横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）は、ココロときめくキラキラペンダント『セボンスター』（カバヤ食品）とのコラボレーション商品を2026年2月10日（火）から4月9日（木）まで販売いたします。

カバヤ食品が販売する『セボンスター』は、ペンダントアクセサリーとチョコレートがセットになった女の子向け玩具菓子で、発売から45年以上が経った今もなお、世代を超えて長年愛され続けているロングセラーブランドです。女の子からの人気はもちろんのこと、最近では「平成女児カルチャー」ブームを受け、自身の幼少期を思い起こす女性からの注目も高まっております。

今回、『セボンスター』とホテルによる初めてのコラボレーションが実現。コンセプトルーム、コラボレーションスイーツ、コラボレーションカクテルを販売いたします。

コンセプトルームは『セボンスター』のキラキラの世界観をテーマにした可愛らしい装飾が施されております。お部屋の至るところにペンダントのデザインをモチーフにした装飾がちりばめられ、『セボンスター』の世界観に浸りながらご滞在いただけるファンの憧れを具現化した空間です。

コンセプトルーム

コラボレーションスイーツは、宝石箱をイメージしたテイクアウトケーキをご用意いたしました。精巧なチョコレート細工で作られたピンク色の宝石箱の中には、いちごのショートケーキが敷き詰められております。ケーキの上にはまるで本物のような『セボンスター』のペンダント型チョコレート。可愛らしく美しい見た目と、ホテルパティシエこだわりのケーキの味わいが、心ときめく瞬間を演出いたします。

コラボレーションスイーツ

『セボンスター』をイメージしたピンクの色合いに、きらめく光を閉じ込めたコラボレーションカクテルは、アルコールとノンアルコールの2種類をご用意。セボンスターの世界観とリンクする、飲むたびに胸が躍るカクテルです。

コラボレーションカクテル

少女から大人まで幅広い世代の“女子”の心がときめく、特別なコラボレーションをお楽しみください。

コラボレーション 概要

当プラン限定の『セボンスター』卓上カレンダーとカレンダーシール付き。

【料金】■Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員1名さま \14,500より

■一般1名さま \15,230より

【内容】コンセプトルーム1泊、オリジナルグッズ

【お問合せ】宿泊予約係 TEL:045-471-1111(受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.)

※上記料金は1室2名さまご利用時の料金です。

※料金には1泊室料、サービス料、消費税、オリジナルグッズが含まれております。

※Web予約限定となります。

【お渡し場所】ブッフェダイニング ケッヘル（2F）

【お渡し時間】12:00NOON～3:00P.M.／5:00P.M.～7:00P.M.

【サイズ】縦約6.5cm×横約10cm×高さ約4cm

【料金】\7,000

【お問合せ】レストラン予約係 TEL:045-471-1115(受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.)

※料金には消費税が含まれております。 ※3 日前までのご予約制となります。 ※各種割引の対象外となります。

※Web予約限定となります。 ※当商品につきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去はいたしかねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

【場所】トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ（42F）

【時間】月～木曜日 4:00P.M.～11:00P.M. 金曜日 4:00P.M.～12:00MID.

土曜日 2:00P.M.～12:00MID. 日曜日 2:00P.M.～10:00P.M.

【料金】アルコール \1,800 ノンアルコール \1,600

【ご予約・お問合せ】レストラン予約係 TEL:045-471-1115(受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.)

※料金には消費税が含まれております。会計時に別途サービス料（13%）を加算させていただきます。

※5:00P.M.以降の未成年（15才以上の方のみ）のご利用は20才以上の方同伴にてご利用いただけます。

※お会計時別途チャージ料（\800）を加算させていただきます。

https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/informations/sebonstar_collaboration

(ハート)『セボンスター』について(ハート)

カバヤ食品株式会社が1979年から販売するロングセラー製品『セボンスター』は、オリジナルのペンダントアクセサリーとチョコレートがセットになった、女の子向け玩具菓子です。発売以来大切にしてきた女の子が憧れるキラキラの世界観や、90種類あるバリエーションの何が出るかわからないワクワク感に加え、最近では「平成女児カルチャー」ブームを背景に自身の幼少期を思い起こす女性たちの購入も増加しています。

キラキラに憧れる少女に留まらず、かつて『セボンスター』に心ときめいた女性や、

SNSでの発信が盛んなハイティーンにも支持され、祖母・母・娘の3世代にわたり愛されています。

2025年11月3日に発表された日経トレンディ「2025年ヒット商品ベスト30」の第4位として

「平成女児売れ」が入り、その代表的商品として『セボンスター』が選ばれました。

『セボンスター』ブランドサイト：https://www.kabaya.co.jp/catalog/sebonstar/

※上記内容はリリース時点（1月20日）の情報であり変更になる場合もございます。 ※画像はすべてイメージです。

※仕入れの状況により、メニュー・食材・プラン内容が変更になる場合がございます。