ジムニー専門パーツブランド BEYOND JAPAN、新カスタムスタイル「CODE24」を発表！
株式会社ラスターは、BeyondJAPANブランドの最新デモカー「CODE24」を発表しました。落ち着いたミディアムグレーのボディカラーに、純正オプショングリルを連想させるシンプルスタイルグリルとパイプバンパーを組み合わせた一台。
詳細はこちら https://beyond-jpn.com/jp/code24/
CODE24の特徴
フロントフェイスの印象を大きく左右するフロントグリルは、ユーザーが掲げるカスタマイズコンセプトを最も端的に表現できるパーツのひとつです。
大胆な造形でイメージを一新するスタイルがある一方で、「ノーマルの雰囲気は残したい」「純正らしさを大切にしたい」という声も多く聞かれます。
今回発表する新デモカーは、そうした声に応えるべく、“純正然”をテーマに製作された一台です。
装着されているのは、シンプルさと上質感を両立した「シンプルスタイルグリル」。
多くのジムニーユーザーに支持されている純正オプショングリルを想起させる、エッジの効いたハニカムメッシュデザインを採用。
主張しすぎない造形でありながら、フロントフェイス全体を引き締め、より洗練された表情を演出します。
さらに本モデルでは、エンブレムをあえて排したマークレス仕様とすることで、視覚的なノイズを抑制。
シンプルさに磨きをかけ、さり気なく他との差別化を図りました。
素材には精度に優れたABS樹脂を使用し、フィッティングの良さも追求。
塗装済み仕様のため、商品到着後すぐに装着できる点も大きな特長です。
カラーバリエーションは、純正の雰囲気を色濃く残す「ガンメタ」と、引き締め効果の高い「シボブラック」の2色を用意。
いずれも落ち着いた色味のため、ボディカラーやバンパーなど他のカスタマイズパーツとのコーディネートもしやすくなっています。
純正の延長線上で、さり気なく個性を主張する。
この新デモカーは、そんな“大人のカスタマイズ”を求めるジムニーユーザーに向けた新たな提案です。
シンプルスタイルグリル
TypeB（ブラック）
TypeG（ガンメタ）
詳細・購入はこちら
https://beyond-jpn.com/jp/code24/
【展示・公開情報】 CODE24に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトをご覧ください。
【お問い合わせ先】
BEYOND JAPAN ショールーム
所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階
電話番号：070-1573-1716
通販部門：048-971-5096
公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/
公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/
株式会社ラスター
所在地：埼玉県越谷市大房921-1
代表者：吉田実
電話番号：048-970-2821