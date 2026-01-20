¥é¥ó¥É¥»¥ë¡ß¥¥ã¥ó¥×¤Î¿·´¶³Ð»îÃåÂÎ¸³ ¡Ö¥é¥ó¤µ¤ó¤Ý¡×¥×¥é¥óPICAÈ¬¥ö³ÙÌÀÌî 2026Ç¯1·î29Æü～Í½Ìó³«»Ï
¡¡¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥¾ー¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÉÙ»ÎµÞ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Å·Ìî¹î¹¨¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ëPICAÈ¬¥ö³ÙÌÀÌî¡Ê»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¥áー¥«ー¡¦ÃÓÅÄ²°¥é¥ó¥É¥»¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥×¾ì¤ò¤ª»¶Êâ¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð»îÃåÂÎ¸³¡Ö¥é¥ó¤µ¤ó¤Ý¡×¥×¥é¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¦¤ËÊâ¤à¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁêËÀ¡£¤½¤ÎÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤ä¼ÂºÝ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Î¤â¤È¤Ç¸«¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¿§Ì£¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î»îÃå¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥é¥ó¤µ¤ó¤Ý¡×¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤´Í½Ìó»þ¤Ë¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÓÅÄ²°¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¡¢¾ìÆâ¤ò¼«Í³¤Ë»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡ÈËÜµ¤¤Î»îÃåÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ó¥È¤ä¥¥ã¥Ó¥ó¤Ë½ÉÇñ¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò°ìÈÕ¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ²á¤´¤¹¡È½ÉÇñ·¿»îÃåÂÎ¸³¡É¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤´ÍøÍÑ¸å¤ËÃÓÅÄ²°¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤«¤é2,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¤¹¤ëÆÃÅµ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¡ß¥¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»îÃå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢£¶Ç¯´Ö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ºÇÎÉ¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ëÁª¤Ó¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢££±Çñ2Æü¡¡¥é¥ó¤µ¤ó¤Ý¥×¥é¥ó³µÍ×
¥¹¥¿ー¥È¡§2026Ç¯2·î20Æü(¶â)～
Í½Ìó³«»Ï¡§2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)～
Í½ÌóÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó
https://www.pica-resort.jp/akeno/stay/plan/run_sanpo.html
¡Ú½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Û
¡ãÂÐ¾Ý»ÜÀß¡¿ÎÁ¶â ¢¨¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï½ÉÇñÌµÎÁ¡ä
¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¡¡¡§8,700±ß～/Åï
¥³¥Æー¥¸¡¦¥¥ã¥Ó¥ó¡§8,400±ß～/Åï
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ»þ´ü¡¦¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´½ÉÇñ¡¦¥é¥ó¥É¥»¥ë¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ2¼ïÎà¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´°ÆÆâ¡ä
¡¦¤´Í½Ìó¸å¡¢¤´´õË¾¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò2¼ïÎà¤ª»Ç¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¿ô¼ïÎà¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤ªÂß½Ð¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãî¤è¤±¥¹¥×¥ìー¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ÎÀ®Ê¬¤¬¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ËÉÕÃå¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥¹¥×¥ìー¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜÂÎÆâÉô¤ËÅ¥¡¦º½¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÃÓÅÄ²°¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¡³µÍ×
¡¡1950Ç¯ÁÏ¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÃÓÅÄ²°¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Å¤¯¤ê¤ò¸¶ÅÀ¤È¤¹¤ë¥«¥Ð¥ó¤ÎÀìÌç¥áー¥«ー¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë6Å¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£¡Ö»Ò¤É¤â»×¤¤¡×¤Î¹©É×¤ËËþ¤Á¤¿ÃÓÅÄ²°¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¡¢À¤Âå¤ò±Û¤¨¤ÆÁ´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼Ò²ñ³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤ë¤Á¤«¤é¤ò°é¤à¡×ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î´ë²è¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¤ä¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«Ãæ¡£
¢£PICAÈ¬¥ö³ÙÌÀÌî¡¡³µÍ×
¡¡»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¡¢È¬¥ö³ÙÆîÏ¼¤Î¹â¸¶¤Ë¹¤¬¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¥¥ã¥ó¥×¾ì¡£¥³¥Æー¥¸¤ä¥í¥°¥¥ã¥Ó¥ó¡¢ÅÅ¸»ÉÕ¥µ¥¤¥È¤äÎÓ´Ö¥Õ¥êー¥µ¥¤¥È¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê½ÉÇñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍÑ°Õ¡£¾ìÆâ¤Ë¤ÏÍ·¶ñ¤ä¥Ñー¥¯¥´¥ë¥Õ¡¢¶¦ÍÑ¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥·¥ã¥ïー¡¦¥é¥ó¥É¥êー¤Ê¤ÉÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£É¸¹âÌó1,000m¤ÎÎÃ¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤ÈËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ç¥Ó¥åー¤ä»°À¤ÂåÎ¹¹Ô¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¡§ÄÌÇ¯(°ìÉôÅßµ¨¥¯¥íー¥º¤¢¤ê)
¥µ¥¤¥È¡§¥³¥Æー¥¸¡¦¥¥ã¥Ó¥ó(Äê°÷2～10Ì¾)40Åï
¥È¥ìー¥éー:(Äê°÷2～4Ì¾)4Åï
¥Æ¥ó¥È¥µ¥¤¥È:(Äê°÷1～10Ì¾) 66¥µ¥¤¥È
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ËÌÅÎ»ÔÌÀÌîÄ®ÀõÈø5260-5
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦Ç£ºêIC¤è¤ê Ìó20Ê¬
https://www.pica-resort.jp/akeno/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥«¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥«
Âå É½ ¼Ô¡§Å·Ìî¹î¹¨
ÀßÎ©¡§2001Ç¯2·î26Æü
½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¿·À¾¸¶5-2-1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¢¥¦¥È¥É¥¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¡¦¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ÎÈÎÇä
»¨²ßÅù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
Í·±àÃÏ¡¦¥¹¥ー¾ì¤Î±¿±Ä
°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä Â¾
https://pica-corp.com/