妊娠・出産～子育て期を支える、川崎市のスマートフォン向けアプリを「かわさき子育てアプリ すくすく」としてリニューアルします！
川崎市では、デジタル技術等を活用し、子育てに関する各種手続きのオンライン化など、ストレスフリーで子育てを楽しむ時間を創出するための取組を推進しています。
この度、妊娠・出産～子育て期を支えるスマートフォン向けアプリ『かわさき子育てアプリ』をリニューアルするとともに、名称を『かわさき子育てアプリ すくすく』とします。
毎日の暮らしに寄り添い、子育てが楽しく、時間にゆとりが生まれるアプリとして、妊娠・出産～子育て期に行う手続きや、子育てに役立つイベントなどの申込等がアプリからできるようになりました。
本市で子どもを産み育てるすべての方がダウンロードしてご利用いただくことを目指します。
今後も子ども・子育て施策のデジタル化を進めるなど、子どもを産み育てる市民の皆様への支援の充実を図ってまいります。
画面イメージ
「かわさき子育てアプリ すくすく」のダウンロードはこちらから
アプリアイコン
・かわさき子育てアプリアプリ - App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%95%E3%81%8D%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1539559312
・かわさき子育てアプリ - Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mti.KawasakiKosodateApp
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
Google Playは、Google LLCの商標です。
１ 名称
かわさき子育てアプリ すくすく
２ リニューアル日
令和８年１月２８日（水）
３ 『かわさき子育てアプリ すくすく』の方向性／リニューアルのポイント
妊娠から子育てまでの必要な手続きや調べものが、スマホひとつで簡単に！
プッシュ通知で健診やイベントの情報を逃さずお届け！
「かわさき」で子どもを産み育てるすべての方がダウンロードする、
毎日の子育てに寄り添うアプリとしてリニューアルします！
- ポイント１.
妊娠・出産期からアプリを利用していただけるよう、妊娠届出や妊婦支援給付金の申請などができるようにしました。
- ポイント２.
ライフステージごとに役立つ子育て制度やイベントなどの情報を、プッシュ通知も活用して適切なタイミングで届けます。
- ポイント３.
利用者へのアンケートやヒアリングでニーズを把握、機能を充実しました。
リニューアル後も利用者の意見を聴きながら、継続的に改善していきます。
４ リニューアルの主な内容（新機能等）（１）申請・届出
妊娠・出産期に行う次の手続きについて、アプリで行うことができます。
【１月２８日（水）利用開始手続き】
・妊娠届出、出生連絡票の提出
【３月下旬利用開始手続き】
・妊婦支援給付金の申請、児童手当（認定請求・額改定請求）、小児医療証の交付申請
（２）乳幼児健診手続き
◎受診票提出・健診結果確認機能（１歳６か月児健診・３歳児健診）
※幸区・高津区で実施する３月分の健診から。その他５区は令和８年度中に実施予定
◎マイナポータルと連携した乳幼児健診結果情報の取得機能（３月下旬利用開始予定）
（３）イベント申込
子育て支援機関や区役所等が実施する、親子で楽しめる子育てイベントや育児に役立つ講座を、アプリから検索し予約・申込ができます。
（４）情報発信の強化
◎ポータルサイトの構築
子育てに関する制度・情報の検索を行い、制度内容を確認することができるほか、必要に応じてそれぞれの電子申請フォーム等へ遷移できます。
◎プッシュ通知の充実
妊娠・出産～子育て期に必要な手続きやイベント・講座を、子どもの年齢や居住区に応じてプッシュ通知でお知らせします。
プッシュ通知を対面での案内や郵送による通知と効果的に組み合わせることにより、必要な子育てサービスを切れ目なく、スムーズに受けることができます。
５ 現在のアプリの機能（継続機能）- 子育てイベント・講座の検索
- 子育て施設等の検索
- 地域の子育て情報の発信
- 健康管理・成長記録
※母子モ株式会社が提供するパッケージソフトを本市仕様にカスタマイズして、令和３年３月から運用中。累計登録者数：３９，７４３人（令和７年１２月末時点）
６ 今後の展開について
リニューアル後も、利用者の皆様の声を聴きながら、便利な機能や掲載情報の充実に取り組んでまいります。子育てアプリのアンケートフォームから御意見をお寄せください。
問合せ先
川崎市こども未来局総務部企画課 佐藤
電話 ０４４-２００-２２３４