FDA　2026年3月29日(日)以降の路線・便数・各種運賃額について

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は、2026年夏ダイヤ[2026年3月29日(日)～2026年10月24日(土)]ならびに運賃を決定いたしました。

1. 2026年夏ダイヤ概要

【備考】運航期間について

※1 FDA392・397便：2026年4月29日～10月24日

※2 FDA2063・2066便：2026年7月31日～8月9日

※3 FDA2053・2056便：2026年8月10日～8月23日

※4 FDA413・414便：2026年4月29日～5月11日、7月17日～8月23日、9月18日～9月27日、

10月4日～10月24日

※5 FDA345・346便：2026年4月29日～5月11日、7月17日～8月23日、9月18日～9月27日、

10月4日～10月24日

※6 FDA302便：2026年3月29日～5月11日、7月18日～8月23日、9月19日～9月27日、

10月5日～10月24日

※7 FDA313便：2026年3月29日～5月10日、7月17日～8月22日、9月18日～9月26日、

10月4日～10月24日

※8 FDA2023・2026便：2026年4月29日～5月10日

※9 FDA171・176便：2026年4月29日～10月24日

※10 FDA185・186便：2026年4月29日～5月10日

※11 FDA114・117便：2026年4月29日～5月10日

※12 FDA2036・2037便：2026年7月31日～8月23日

※13 FDA832・837便：2026年7月31日～8月9日

※14 FDA842・847便：2026年8月10日～8月23日

上記運航ダイヤは、関係諸機関の認可を前提としています。また、各便の時刻表につきましては、近日中にFDA公式ホームページ(https://www.fujidream.co.jp/)で公開予定です。

2. 2026年夏ダイヤにおけるトピックス

(1)『名古屋(中部)＝熊本』線を新規開設します

『名古屋(中部)＝熊本』線は毎日2往復、『名古屋(小牧)＝熊本』線は毎日2往復で運航し、

名古屋・熊本発着路線が拡充します。

※また、ゴールデンウィークは名古屋(小牧)＝熊本線を3往復で運航し、合計5往復に増便します。

(2)『名古屋(中部)＝出雲』線を運休します

(3)『名古屋(中部)＝高知』線を減便します

『名古屋(中部)＝高知』線は毎日1往復で運航します。

(4) 『静岡＝札幌（丘珠）』線の運航期間について

『静岡＝札幌（丘珠）』線は2026年4月29日～10月24日の間運航します。

(5) 一部路線・便の運航期間について

『静岡＝出雲』『静岡＝熊本』『神戸＝青森』『神戸＝花巻』線は、今夏ダイヤ期間中は期間限定

での運航となります。詳しくは「別添」またはFDA公式ホームページ(https://www.fujidream.co.jp/)をご確認ください。

3. FDAメンバーズ会員限定先行発売について

FDAメンバーズ会員の方を対象に、一般発売に先立ち「先行発売」を実施いたします。

※先行発売日にご予約いただく際、事前にFDAメンバーズ会員のご登録が必要です。

※1月28日(水) 8:00～1月29日(木) 14:00の期間はFDAメンバーズ会員のご登録はいただけませんので、事前にご登録ください。

対象運賃：全運賃

4. 運賃・航空券の発売日について

(1) 一般発売対象運賃：全運賃

(2) 販売開始時の販売サイト対応【仮想待合室の設置】

FDA公式サイトでは、1月28日(水)、29日(木)の販売開始直後などお客さまのアクセスが集中した際は、オンライン上の「仮想待合室」に誘導して、順番に予約ページへご案内いたします。予めご了承ください。

5. 2026年夏ダイヤの各種運賃一覧

【2026年3月29日(日)～10月24日(土)ご搭乗分】

※単位：円

※各種運賃詳細、取消手数料、適用条件等につきましては、FDA公式ホームページ(https://www.fujidream.co.jp/)をご確認ください

別添

【2026年夏ダイヤ一覧】