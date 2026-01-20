夕食時の越後湯沢における地域の課題解決に向けグループ一体で取り組みます！

株式会社JR東日本クロスステーション

○越後湯沢エリアで、冬季に夕食時間帯を中心に飲食店等に大きな混雑が発生している課題に対し、東日本旅客鉄道株式会社新潟支社およびJR東日本新潟シティクリエイト株式会社、株式会社JR東日本クロスステーションフーズカンパニー、株式会社ガーラ湯沢では、上越新幹線で列車荷物輸送サービス「はこビュン」を活用し、駅弁のラインナップ・数量の充実のトライアルを1月10日(土)、11日(日)に実施しました。

○このトライアルで、お客さまにもご好評いただき、一定の効果がみられたことから、「はこビュン」による駅弁のラインナップ・数量の充実を継続実施いたします。

○この他にも、JR東日本グループの資源を最大限活用し、夕食時間帯の飲食店等の混雑という地域の課題解決に向け、幅広く施策を展開することで、越後湯沢エリアの魅力の向上に貢献してまいります。

１ 「CoCoLo湯沢 がんぎどおり」で販売する駅弁のラインナップ・数量の充実の継続実施

⑴ 概要

雪の影響を受けにくく安定輸送が可能な上越新幹線による「はこビュン」を活用し、首都圏で製造した駅弁を越後湯沢駅の駅ビル「CoCoLo湯沢 がんぎどおり」でトライアル販売したところ、お客さまにご好評いただいたことから、今後も継続して実施いたします。

【はこビュンでの輸送行程】

上越新幹線 たにがわ83 号 東京駅9：52 発 → ガーラ湯沢駅11：16 着

⑵ 駅弁輸送・販売実施日

2026年1月24日(土)～2026年2月28日(土)のうち、毎週土曜日・日曜日

⑶ 駅弁販売概要

１. 販売箇所

越後湯沢駅 駅ビル 「CoCoLo湯沢 がんぎどおり 中央いちば」

２. 販売時間

各日17：00～19：30 ※売り切れ次第終了します。

３. 取扱数量

各日とも200食（予定）

販売箇所図販売イメージ

【販売する駅弁の一例】 ※商品は変更する場合があります

２ インバウンドのお客さまへの長岡・新潟エリアのご利用に向けた情報発信

越後湯沢エリアへの訪問を予定されているインバウンドのお客さまに、旅行の情報収集・計画段階から越後湯沢エリア以外の食事・観光情報をお知らせし、越後湯沢エリアでスキー等をお楽しみいただいた後の選択肢を増やし、夕食時間帯の飲食店等の混雑緩和を図ります。

台湾訪日旅行者向け情報サイト「JR TIMES」への掲載

長岡駅・燕三条駅・新潟駅周辺の飲食店や観光情報を紹介

３ ＧＡＬＡ湯沢での期間限定ナイター営業実施とレストラン営業時間の延長

こちらから :https://www.jrtimes.tw/article.aspx?article_id=691

夜時間帯を活用した「ナイトタイムエコノミー」需要を受け、ＧＡＬＡ湯沢では30年ぶりにナイター営業と、レストランの営業時間延長を行います。

日中とは異なる魅力を持つ夜のゲレンデで、スノースポーツをはじめとした様々なコンテン

ツをお楽しみいただけます。

ガーラ湯沢公式WEBサイト :http://gala.co.jp/winter/⑴ レストランの営業時間延長

１. チアーズ内フードコート「PALPAL」

10：00～19：30（ラストオーダー19：00）

２. チアーズ内フードコート「六花」

10：00～19：30（ラストオーダー19：00）

３. カワバンガ内「鮮極」

8：00～20：30（ラストオーダー20：00）

※ 状況により変更となる場合があります。

「六花」ヴィーガン担々麺「鮮極」kiwami鮮極5種盛り重⑵ ナイター営業概要

１. 実施期間

2026年3月14日(土)、21日(土)、28日(土)、4月4日(土)

２. 延長時間

各日16：30～20：00（リフト最終19：30）

３. 滑走コース

中央エリア・エンターテインメントコース

運行リフト・バル―シュ

４. 対象

スキー、スノーボード、雪遊び、観光、ディナー

５. 料金

ナイター券 大人3,000円、小学生1,500円

※天候・積雪状況により変更となる場合があります。

