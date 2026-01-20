「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズ、累計280万袋（＊1）突破！「すりおろしキウイミックス」新発売！～いつでもどこでも楽しめる！持ち運べるすりおろし果実！～

キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社は、3月16日に、「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」を新発売します。

■新商品：「ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」

今回発売する「ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」は、キウイピューレーとキウイ果汁、りんごをブレンドしました。爽やかなキウイの酸味と果肉感が特徴です。

当社の調査によると、キウイフルーツの不満点として、「食べごろが分かりにくい」「味のブレが大きい」「皮を剥くのが難しい・面倒」などが上位に挙がりました（＊2）。「ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス」は、いつでも同じ味わいで、皮を処理する手間もありませんので、気軽にキウイフルーツをとりたい人におすすめです。

ピュレフルーツ すりおろしキウイミックス

■「ピュレフルーツ」シリーズについて

「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100％（生果実換算比）（＊3）で、1袋で1/2日分の果実（＊4）をとることができるパウチ入りのすりおろし果実です。朝食や昼食はもちろん、おやつやデザートなど、好きな時に好きな場所で、気軽に楽しむことができます。

また、「ピュレフルーツ」シリーズは、凍らせることが可能です。凍らせることができることが分かるように、パッケージに春夏限定で「凍らせて持ち運びOK！」のロゴマークを入れます。(現在発売中の商品は2026年4月頃～順次切り替え予定)

凍らせることで、お弁当などの保冷剤の代わりにもお使いいただけます。

ピュレフルーツ すりおろしりんごピュレフルーツ すりおろしマンゴーミックスピュレフルーツ すりおろしぶどうミックス

デルモンテはこの「ピュレフルーツ」シリーズで、「持ち運びができて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案します。「ピュレフルーツ」シリーズは、2025年3月より全国に販売エリアを拡大し、全国展開以降、累計280万袋を突破しました。

これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援してまいります。

（＊1）2025年3月～12月末時点 キッコーマン食品株式会社 出荷実績（「ピュレフルーツ」シリーズ全アイテム）

（＊2）2025年10月 キッコーマン調べ（10～80代男女 N=509 複数回答）

（＊3）本品には濃縮果実原料を配合し、ストレート換算で100％以上にしています。果実原料以外の原材料は、

品質調整の為に使用しています。

（＊4）1日の果実摂取目標量200g （注）に対して1/2日分(100g)以上の果実を1袋に使用しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/186_1_64f59145dbb90ae10ef2d67b246c8be3.jpg?v=202601200521 ]

２．発売日 2026年3月16日

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358

