第三のフローラで注目の膣内フローラを整える“未来メンテ”ブランド「Florica」が、九州最大級フェムテックの祭典「Feel！Femtech＆care2026」に参加決定！

株式会社ピュール化粧品OEM・ODMメーカーの株式会社ピュール(所在地：福岡県糸島市 代表取締役社長：井上一郎）は、九州最大級フェムテックの祭典「Feel！Femtech＆care2026」に、プレコンセプションケア発想のフローラケアブランド『Florica』の「インナーラクトジェル メディカル」を出展いたします。

毎日、仕事に家事に頑張るあなたへ。 生理痛やPMS、更年期など…「なんとなくの不調」を、「しかたない」と我慢していませんか？自分の体のリズムを正しく知り、「毎日をもっと自由に、心地よく過ごしていただきたい。」そんな女性のお悩みに寄り添う、最新のフェムケアアイテムが勢揃いするフェムテックの祭典に、「Florica」の参加が急遽決定！

第三のフローラケアで注目の「Florica」を実際に見て、触れて、購入できるブースや、スペシャルゲストによるトークショーなどもございます。会場で「あなたの明日を生きるエネルギー」を見つけてみませんか？

【イベント概要】

名称：Feel！Femtech＆care2026 ～選ぶ、変える、あしたの私～

開催日時：2026年1月24日(土)～25日(日) 10：00～17：00

会場：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL ワンビル6F

入場：無料チケット ※事前申し込みなしの当日入場も可能です。

主催：RKB毎日放送

後援：福岡県、福岡市、北九州市、九州厚生局、九州経済産業局

企画協力：フェルマータ株式会社

企画・運営：株式会社エスプリード

イベント詳細：https://rkb.jp/femtech2026/

九州最大級フェムテックの祭典「Feel！Femtech＆care2026」で出展する、

Floricaインナーラクトジェル メディカル（管理医療機器）とは？

【商品特徴】

女性のからだに本来備わっているものに、できるだけ負担をかけず優しく寄り添うケアを目指す中で生まれた産道内乳酸菌発酵液*¹配合ジェル。アプリケーターで直接とどけて膣内にとどめ、アルカリ性に傾き乱れた、膣内のpHを適正バランスに整えます。

目にみえない部分のケアだからこそ、容器も中身もMade in Japan。

Floricaは、誠実であることを大切にしています。

⚫特許取得*¹の産道内乳酸菌発酵液*²配合

⚫植物由来成分99.8%配合、美容液成分87.6%配合

⚫3種のCICA成分配合*³、パラプラセンタ*⁴配合

⚫膣内に直接挿入するものだから、容器も中身もMade in Japan

⚫衛生的な使い切りタイプ

⚫ワンプッシュ設計で簡単、使いやすい

【使用方法】

膣内を酸性に保つ“乳酸菌発酵液*¹配合ジェル”を直接簡単ワンプッシュ。

膣内の乱れたpHを適正バランスに整え、デリケートゾーンのにおい・おりものなどの膣トラブルにアプローチ。

膣洗浄の機能として、生理の終わりかけの経血の洗い流しにもおすすめです。

【感触・使用感・仕上がり】

ジェルタイプで、膣内にとどまり膣内環境を整える

【おすすめの方】

⚫日常的におりものの変化が気になる

⚫生理終わりの残った経血を洗い流したい

⚫においが気になる

⚫性交前や後にケアしたい

販売名：インナーラクトジェル メディカル

（一般的名称：膣洗浄器 ）

医療機器認証番号：307AGBZX00059000

内容量：1.7g(1本あたり）

通常販売価格(税込)：10本入り 4,950円、

3本入り 1,650円

使用回数：1日１本。週に約3回程度。

■Florica公式サイト https://florica.jp/

■楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/blondie-blond/flo1000/ で発売中

*¹ 特許第7076840号、DL81菌種を使用した原料

*² 乳酸桿菌/豆乳発酵液(pH調整剤)

*³ ツボサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド(保湿剤)

*⁴ ダマスクバラ胎座培養エキス(皮膚コンディショニング剤)