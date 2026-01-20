中島健人が誌面に登場！フィガロジャポン3月号「マイスイートホームを作ろう！」は1月20日（火）発売。センスがいい人の家を覗いて、自分らしいマイホームを実現しよう。

株式会社ＣＥメディアハウスフィガロジャポン2026年3月号（通常号／Someone with Good Taste）フィガロジャポン2026年3月号（増刊号／Home Sweet Home!）

フィガロジャポン2026年3月号の表紙は2パターン展開！

※通常号と増刊号で表紙が異なりますが、内容は同一となります。

フィガロジャポン2026年3月号

通常号（表紙：Someone with Good Taste）

増刊号（表紙：Home Sweet Home!）

フィガロジャポン2026年3月号

マイスイートホームを作ろう！

家を買う、建てる、建て直す――家を形作ることは暮らし方そのものを考えること。間取りも内装も自由な一方、一筋縄ではいかないからこそ愛着も増すというもの。実際に家作りをした人を参考に、自分らしいマイホームを実現しよう。その空間をよりよく美しくするインテリアは、料理のプロの整頓されたキッチンや眠りを誘うホテルの寝室に学び、香りで目には見えない演出を。2026年の新しい生活、まず「家」から始めてみませんか。

フィガロジャポン2026年3月号フィガロジャポン2026年3月号

憧れの家作り

自然のアートモチーフがちりばめられた木造建築や、隈研吾に改修を依頼した有形文化財の日本家屋など、フランス、イギリス、オランダ、日本から集めた7軒の家作りのケースを見てみよう。

フィガロジャポン2026年3月号

改装・改修ビフォーアフター

住み慣れた家のリフォームや、中古マンションを購入してリノベーションを考えていたら、まずどこから始めるべきか予備知識を入れて、実例を基に計画をスタート。日本とフランス、小さな空間を自分たち好みに仕上げた4つのお宅のビフォーアフターを拝見！

フィガロジャポン2026年3月号

料理家に学ぶキッチン整頓術。

女性料理家の台所にお邪魔して、片付けしやすい収納のマイルールやこだわりの整頓術をリサーチ。愛用する調理道具から、それらを使った簡単美味な定番料理まで、参考になるティップスが満載！

フィガロジャポン2026年3月号

香りのオブジェで空間を彩る。

視覚と嗅覚に同時にアプローチし、自分らしさを示すインテリアになる香り。玄関に、リビングに、寝室に、洗面所に、どんなアコードが似合うのか。目的やイメージにフィットする香り選びを、スペシャリストがアドバイス。

フィガロジャポン2026年3月号

快適な眠りのために、ホテルライクな寝室作り。

白を基調とする高品質のベッドリネンに、最高の寝心地の寝具、そして心を落ち着かせる配色と照明……。この冬、リニューアルを遂げたパーク ハイアット 東京のパーク スイートの寝室をお手本に、理想的な睡眠空間をデザインする。

フィガロジャポン2026年3月号

春のモードにマッチ！新色ベストバイ。

カラフルでプレイフル、新たな息吹に包まれる2026年春のモードに合わせて、メイクアップはどうアップデートするのが正解？何を手に取り、どう自分を表現すべきか、今季のムードをもとに、メイクアップアーティストの松井里加と最旬のウィッシュリストを提案。

フィガロジャポン2026年3月号

今日からあなたもニッター!? 編み物の世界へようこそ。

身近な創作活動のひとつ、編み物。パンデミックでお家時間ができたことも後押しとなり、編み物ラバーが増えている。注目のニッターや気になる毛糸情報まで、アールドゥヴィーヴル（暮らしの美学）を彩る編み物の世界をリサーチ。

フィガロジャポン2026年3月号

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.62 5人の中島健人。

アイドル、アーティスト、俳優として活躍し、創作意欲は底を突かない。大の映画好きでもある中島健人が人生に影響を与えた作品の主人公に扮し、新しい表情を見せる。

目次

DECO

マイスイートホームを作ろう！

憧れの家作り

１. 居心地のよさを生み出す、優しく有機的な色と形。

２. 自然のアートモチーフがちりばめられた木造建築。

３. 色彩と柄が大胆に響き合う、パリの薫り漂う邸宅。

４. 1930年代の古い家屋を、カラフルに個性的に大改造。

５. 植物、アート、家具……好きを重ねた都会の一軒家。

６. 北アルプスの麓で叶えた、現代版「森の生活」。

７. 200年後を見据えて再生した、美しき日本家屋。

改築・改修ビフォーアフター

家をアップデートするための予備知識。

１. 空間を繋げて光を編み直す、キッチンが主役の住まいへ。

２. スケルトンから再編集、間取りを手放し、得たもの。

３. 画家のアトリエが、 3フロアのタウンハウスに変身。

４. 築 50年、田舎の小さな家を、ゲストが集うファミリー仕様に。

料理家に学ぶキッチン整頓術。

香りのオブジェで空間を彩る。

快適な眠りのために、ホテルライクな寝室作り。

我が家、いつ買う？ どう買う？

都内でマンション購入した女性たちに学ぶ。

MODE

ディオールの新時代、始まる。

フェラガモの創造の地、 フ ィレンツェを訪ねて。

短期集中連載 セリーヌと私。 vol.3 マイ・ベーシック by飯島朋子

BEAUTE

春のモードにマッチ！ 新色ベストバイ。

宮崎あおいを優しく包む、ディオールの香り。

STYLE DE VIE

今日からあなたもニッター!? 編み物の世界へようこそ。

INTERVIEW

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.62

5人の中島健人。

ART DE VIVRE

アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.10

パリジェンヌが愛するモードとビューティ、ライフスタイルのヒント。

【連載】

BIJOUX いいモノ語り 102 ダミアーニ

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 104

MELI-MELO

MODE：MOCHA MODE

BIJOUX：SPRINGTIME SPARKLE

BEAUTE：VERY BERRY

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 103 望月春希

BUSINESS MESSAGE 仕事が私にくれたもの

CULTURE portrait クリエイターの言葉

イ・ビョンホン（俳優）／ハッチー（シンガーソングライター・ミュージシャン）

Cinema／Books／Art／Theater／Music

GOURMET ワイン学習帖 22／おやつの時間ですよ！ 6

在本彌生の、眼に翼。 37 ラトビア・リガ～リガトネ

News from madameFIGARO.jp

協力店一覧

次号予告

HOROSCOPE 石井ゆかりの星占い

岡尾美代子の雑貨 ヘイ！ヘイ！ヘイ！ 218

フィガロジャポン2026年3月号

定価880円（税込）/電子版730円（税込）/2026年1月20日発売

https://madamefigaro.jp/magazine/(https://madamefigaro.jp/magazine/)

