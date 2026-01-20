¥¢¥¤¥Á¥åー¥¶ー ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¥¢¥¤¥Á¥åー¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ 5-2-32¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ×¢À¥ ÉË¡¢°Ê²¼¡¢¥¢¥¤¥Á¥åー¥¶ー)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡¦ÃßÅÅÃÓ¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ»ö¶È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤¦¤Á¤ËÂÀÍÛ¸÷¡×¤ò ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ 2025Ç¯¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤ò¼õ¤±¤Æ»ö¶È¼Â»ÜÃÏ°è¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢¡Öºë¶Ì»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ 2026Ç¯3·î¤«¤éËÜ»ö¶È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤È¤¹¤ë¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢²ÈÄíÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ëÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÉáµÚ¡¦Æ³Æþ¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÕÆüÉô»Ô¤Ï¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼Á¥¼¥í¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£Àë¸À¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÈÍÑÅÅÎÏ¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨1
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤ª¤è¤ÓÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Á¥åー¥¶ー¤Ï½ÕÆüÉô»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤¦¤Á¤ËÂÀÍÛ¸÷¡×¤Î¿ä¿Ê¤ò³«»Ï¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥Á¥åー¥¶ー¤Ï¡¢º£¸å¤â¶¦Æ±¹ØÆþ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤È¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¢¨1 ½ÐÅµ¡§½ÕÆüÉô»Ô¡¡¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥·¥Æ¥£¤«¤¹¤«¤Ù https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/gyomuannai/2/7/index.html
¢£¶¦Æ±¹ØÆþ»ö¶È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤¦¤Á¤ËÂÀÍÛ¸÷¡×¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÉáµÚ¤ò»Ù±ç
»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö¶¦Æ±¹ØÆþ»ö¶È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤¬¼«¤éÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡ÖÇ½Æ°Åª¤ÊÁªÂò¡×¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤ÀÆëÀ÷¤ß¤ÎÇö¤¤ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤äÃßÅÅÃÓ¤ò¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÁªÂò¡×¤«¤é¡ÖÃ¯¤â¤¬¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¡×¤Ø¤ÈÄêÃå¤µ¤»¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼ê·Ú¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÉáµÚ¤òÁË¤à¡Ö3¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤¦¤Á¤ËÂÀÍÛ¸÷ ¶¦Æ±¹ØÆþ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓÃßÅÅÃÓ¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ»ö¶È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¡¢Å¬Àµ¤«¤ÄÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤²Á³Ê¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¶È¼Ô¤òÃµ¤¹¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤Ä¤Ä¡¢¸øÊ¿¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ò·ï¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¤äÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤µ¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¡ÖÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°¤Î¾ãÊÉ¤â¡¢¡ÖÊñ³çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³¾õ¶·¤ä»Ü¹©¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤Î¿³ºº¤ÈÆþ»¥¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÈÎÇä»Ü¹©»ö¶È¼Ô¤ÈÀ½ÉÊ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊÝ¾Ú¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¤¤«¤·¤¿Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥Á¥åー¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2008Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ iChoosr Ltd., ¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ËËÜ¼Ò¤ò¤ª¤¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¡¢°Â¿´¤·¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ½ÉÊ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢¤´¼«¿È¤ÇÁªÂò¤¹¤ëµ¡²ñ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼´¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀ½ÉÊ¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥Á¥åー¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡¢½»ÂðÍÑ¡¦»ö¶È¼Ô¸þ¤± ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡¦ÃßÅÅÃÓ¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×11ËüÀ¤ÂÓ¤òÄ¶¤¨¤ë»²²ÃÅÐÏ¿¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥¢¥¤¥Á¥åー¥¶ー¤Ï¡¢º£¸å¤â¶¦Æ±¹ØÆþ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤È¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï²¼µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
¡ã½»ÂðÍÑ¡¦»ö¶È¼Ô¸þ¤± 10kWÌ¤Ëþ¼Â»Ü¥¨¥ê¥¢¡ä
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§
ËÌ³¤Æ»¡¡ÀÄ¿¹¸©¡¡µÜ¾ë¸©¡¡·²ÇÏ¸©¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡ÅìµþÅÔ¡¡¿·³ã¸©¡¡¿ÀÆàÀî¸©
»³Íü¸©¡¡Ä¹Ìî¸©¡¡´ôÉì¸©¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡»°½Å¸©¡¡µþÅÔÉÜ¡¡ÂçºåÉÜ¡¡ÏÂ²Î»³¸©¡¡Ê¼¸Ë¸©
»³¸ý¸©¡¡°¦É²¸©¡¡Ê¡²¬¸©¡¡Ä¹ºê¸©¡¡ÂçÊ¬¸©
»ÔÄ®Â¼¡§
ÀçÂæ»Ô¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡½ÕÆüÉô»Ô¡¡¤ß¤è¤·»Ô¡¡Æü¿Ê»Ô¡¡°ìµÜ»Ô¡¡Ä¹µ×¼ê»Ô¡¡ÈøÄ¥°°»Ô¡¡À¾Èø»Ô
µþÅÔ»Ô¡¡¿À¸Í»Ô¡¡Æôºê»Ô¡¡°²²°»Ô¡¡°ËÃ°»Ô¡¡²Ã¸ÅÀî»Ô¡¡ÊõÄÍ»Ô¡¡¹âº½»Ô¡¡ÀîÀ¾»Ô¡¡»°ÅÄ»Ô¡¡
ÇÅËáÄ®¡¡°ðÈþÄ®¡¡ÌÀÀÐ»Ô¡¡À¾µÜ»Ô¡¡ÃöÌ¾ÀîÄ®¡¡¾®Ìî»Ô¡¡ ·¬Ì¾»Ô¡¡
Ä»¼è»Ô¡¡¼ãºùÄ®¡¡¿·²¹ÀôÄ®
¡ã»ö¶È¼Ô¸þ¤± 10kW°Ê¾å ÄãÅÅ°µ¡¦¹âÅÅ°µ¼Â»Ü¥¨¥ê¥¢¡ä
ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§
µÜ¾ë¸©¡¡·²ÇÏ¸©¡¡ÀéÍÕ¸©¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡´ôÉì¸©¡¡°¦É²¸©¡¡»³¸ý¸©¡¡Ê¡²¬¸©¡¡Ä¹ºê¸©
»ÔÄ®Â¼¡§
ÄÅ»Ô¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¡¡·¬Ì¾»Ô¡¡°ìµÜ»Ô¡¡Ä¹µ×¼ê»Ô¡¡Æü¿Ê»Ô¡¡¤ß¤è¤·»Ô
À¾µÜ»Ô¡¡Æôºê»Ô¡¡ËÃæ»Ô¡¡¿áÅÄ»Ô
