セミナー内容

「動画SNS」で惹きつけ、「LINE」で離さない。27卒採用を勝ち抜く新常識。

27卒採用は早期化が加速し、学生の就職活動において「タイムパフォーマンス（タイパ）」を重視する傾向が一層強まっています。

企業側には、従来のナビサイト中心の採用活動だけでは、母集団形成や志望度醸成が難しくなっているという課題が顕在化しています。

本セミナーでは、TikTok・Instagramなどの動画SNSを活用した認知拡大・母集団形成の考え方から、

LINEを用いて学生との接点を継続し、志望度を高め内定承諾へと導くコミュニケーション設計までを体系的に解説します。

Z世代の価値観や最新の就活トレンドを踏まえ、採用ターゲットとの接点を最大化し、歩留まり改善につなげるための実践的な手法を、1時間に凝縮してお届けします。

このような方におすすめ

・27卒採用に向けて、ナビサイト以外の新しい母集団形成の手法を探している方

・SNS（TikTok/Instagram等）の採用活用に興味があるが、何から始めるべきか悩んでいる方

・内定辞退が多く、学生との適切なコミュニケーションやフォローに課題を感じている方

・Z世代の価値観に合わせた、最新の採用広報・選考プロセスを構築したい方

登壇者情報

株式会社フラッグシップオーケストラ 営業部統括/執行役員 宮崎逸朗

年間500件相談を受けるSNSのプロ。

大学卒業後、不動産のビル仲介ベンチャーを経て、医療×福祉ITベンチャー企業に入社。 部長、取締役に就任し、会社の成長に貢献。

その後、2020年から株式会社フラッグシップオーケストラへ。

動画を1本2万から月間1,500本制作可能な格安・大量動画制作サービス「ムビラボ」を展開。

現在では、採用、集客、販促に不可欠なSNSマーケに従事。

株式会社アローリンク HRi事業本部 部長 蘓 伸太郎

2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。

グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング(R)"や"採用×マーケティング(R)"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。

不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援を展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。

セミナー概要

タイトル：【27卒採用】動画SNS×LINEで実現する「母集団形成」と「内定承諾率」最大化の秘訣

日時 ：2026年2月10日(火) 13:00-14:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50人

登壇者 ：宮崎逸朗、蘓 伸太郎

会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

