キッコーマンの豆乳飲料に新しいラインアップが登場！豆乳飲料「いちごバナナ」「キャラメルマキアート」新発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマンソイフーズ株式会社は、2月23日に、「キッコーマン 豆乳飲料 いちごバナナ」「キッコーマン 豆乳飲料 キャラメルマキアート」を全国で新発売します。



「豆乳飲料 いちごバナナ」「豆乳飲料 キャラメルマキアート」

「豆乳飲料 いちごバナナ」は、いちごの甘酸っぱさとバナナの芳醇な香りを感じることができる豆乳飲料です。定番で相性抜群のフレーバーを組み合わせました。食後のデザートやおやつなどにおすすめです。



「豆乳飲料 キャラメルマキアート」は、キャラメルの甘みとコーヒーの苦みが、絶妙なバランスの豆乳飲料です。食後の1杯や気分転換をしたいときなどにおすすめです。

「豆乳飲料 いちごバナナ」「豆乳飲料 キャラメルマキアート」は、そのままお飲みいただくのはもちろんのこと、パックのまま凍らせて“豆乳アイスや、粉ゼラチンを加えて冷やし固めて“豆乳プリン”としてもお楽しみいただけます。


キッコーマンは、大豆の栄養を手軽にとることができる豆乳を、毎日召しあがっていただけるよう、これからも様々な味わいの商品や、飲み方・料理での使い方を提案してまいります。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記




１．品名及び内容量・容器、価格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:円 消費税別）


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/187_1_98612aeb79bd3c47c872d37d4eab721d.jpg?v=202601200521 ]

※上記の希望小売価格は、あくまで参考価格で、小売業の自主的な価格設定をなんら拘束するものではありません。


２．発売日　2026年2月23日


３．販売地域　全国


４．お客様お問合せ先　キッコーマンソイフーズ(株) お客様係 0120-1212-88



以上




【参考資料】


＜豆乳の区分について＞


豆乳は食品表示基準によって区別され、


大きく「豆乳」、「調製豆乳」、「豆乳飲料」の3つに分けられます。


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/187_2_103f002c1d6c222900ef8581af0c9932.jpg?v=202601200521 ]


＜豆乳の生産量推移＞


2024年の豆乳の国内生産量は、41.1万KLでした。


無調整豆乳の国内生産量は、過去最高の13.7万KLでした。



■豆乳の国内生産量推移データ