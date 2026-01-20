牧伸二&立川談志 共演作など4作品『「映画秘宝」セレクション　～松竹秘蔵作品特集～』2月・3月特集放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社

CS放送「衛星劇場」では、『「映画秘宝」セレクション ～松竹秘蔵作品特集～』を2月と3月に放送します。

雑誌「映画秘宝」が厳選した松竹映画20作品を、東京・新文芸坐、愛知・ミッドランドスクエアシネマ、大阪・シネ・ヌーヴォで上映する「松竹×映画秘宝 映画祭」が現在開催中。衛星劇場では、都合により編集部が泣く泣く映画祭から外した作品を特集放送。牧伸二、立川談志出演の「昭和元禄ハレンチ節」、テレビ初放送となる「愛奴」「性の起原」、小林麻美、小林薫出演の「真夜中の招待状」の4作品をお届け。松竹映画の尖った側面を見ることができる貴重な機会をお楽しみください！

昭和元禄ハレンチ節

「昭和元禄ハレンチ節」(C)1968松竹株式会社

[放送日]2月5日(木)午前10:45～他

1968年

[監督]市村泰一、長谷部利朗

[脚本]田波靖男

[出演]牧伸二、立川談志、財津一郎、沢知美、ﾄ゛ﾝｷｰ・ｶﾙﾃｯﾄ、坂上二郎、萩本欽一 他

ハレンチは世界共通！ この手に限る！ 出世の珍テクニック大公開！

飲む、打つ、買うが好きな森本（牧）は日宝製薬の営業部員で、ある日、社員旅行の幹事を引き受けた。箱根の宿で宴会が始まってみると、隣でもやはり宴会が行われていた。よくみると、日宝のライバル東洋薬品の社員、吉村（立川）、氏家（牟田悌三）たちである。

愛奴

「愛奴」(C)1969松竹株式会社

[放送日]2月12日(木)深夜1:45～他 ※テレビ初放送

1969年

[監督・脚本]羽仁進

[脚本]栗田勇

[出演]末政百合、河原崎建三、額村喜美子、白井健三郎、増田貴光、田沼瑠美子 他

詩人でもある栗田勇が中国の怪奇小説『聊斎志異』に材をとって書いた官能の世界。

電子大学の学生・斉木（河原崎）は地下劇場の一員で、仲間の山本（増田）、燿子（田沼）らと演劇活動をしていた。ある夜、墓地の参道で、円城寺（額村）と名のる美しい夫人に呼びとめられた彼は、夫人に誘われるまま車に乗り、訪れた古い洋館で一人の少女愛奴（末政）を紹介された。

真夜中の招待状

「真夜中の招待状」(C)1981松竹株式会社

[放送日]3月5日(木)午前8:30～他

1981年

[監督]野村芳太郎

[原作]遠藤周作

[脚本]野上龍雄

[出演]小林麻美、小林薫、高橋悦史、米倉斉加年、宮下順子、下條アトム、藤田まこと 他

次々と失踪した４人兄弟の謎を、四男の婚約者が解き明かしていくサスペンス・ミステリー。

圭子（小林麻美）はフィアンセの樹生（小林薫）ががノイローゼ気味なので、父の紹介で神経科医、会沢（高橋）を訪ね、相談した。樹生は幼い頃、田村家に養子にきて、四人兄弟の末っ子となった。その樹生の三人の兄が理由もなく失踪。樹生は次は自分の番だと心配していた。

性の起原

「性の起原」(C)1967 松竹株式会社

[放送日]3月12日(木)午前8:30～他 ※テレビ初放送

1967年

[監督・脚本]新藤兼人

[出演]乙羽信子、殿山泰司、松尾嘉代、林秀樹、赤座美代子、戸浦六宏、三遊亭歌奴 他

[ﾅﾚｰｼｮﾝ]宇野重吉

人間を“性”のテーマで追求する鬼才新藤監督の異色問題作！

ノイローゼで入院している彼（殿山）は、相部屋の少女（松尾）のベッドに入り、少女に騒がれて医師から厳しく叱責された。51歳の彼は、友人の死を聞いて不安に襲われ、突飛な行動に出たのである。

★『「映画秘宝」セレクション ～松竹秘蔵作品特集～』詳細はこちら

https://www.eigeki.com/news/829

★『「映画秘宝」セレクション ～松竹秘蔵作品特集～』予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=NP4ZiJBdKJE

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター：

0570-001-444

※受付時間10:00～20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535