「LABI LIFE SELECT パセーラ広島」出店決定

株式会社 ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈、以下、ヤマダデンキ）は、NTT都市開発株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 ：池田 康)が基町クレド（広島県広島市）内にてリニューアルを進めている商業施設「パセーラ」に「LABI LIFE SELECT パセーラ広島（仮称）」の出店を決定、オープンは2026年秋頃を予定しています。

■出店コンセプトについて

「広島市都心部での過ごし方を変える拠点“MOTOMACHI CENTRAL BASE”」をコンセプトに「新たな体験とワクワク感」を提案する商業施設『パセーラ』と、お客さまの“住”にフォーカスした多様なサービスを展開し「くらしまるごと」戦略を掲げるヤマダデンキの『LABI LIFE SELECT』が連携することにより、幅広い世代の方々が楽しみ、「もっと、まちに行きたくなる」流れを創り出すことをめざします。

出店予定の『LABI LIFE SELECT パセーラ広島（仮称）』は、新生『パセーラ』の核として、約4,000坪のスケールを誇る全６フロアで展開。家電のみならず家具・インテリア、おもちゃ、リフォームまで、くらしに関わるあらゆる商品とサービスを扱い、お子さまからシニア世代まで、幅広い商品を体験・体感しながら楽しくお選びいただけます。



都市部に展開する「LABI LIFE SELECT」ブランドでの出店は、中国・四国・九州地方で初となり、地域最大級の品揃えとサービスでお客さまをサポートします。

