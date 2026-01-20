Webメディア「&あんふぁん」が「LINEアカウントメディア」として記事配信をスタート

株式会社こどもりびんぐ

園児とママ・パパの情報誌「あんふぁん」「ぎゅって」発行する株式会社こどもりびんぐ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：藤田基予）が運営する子育てメディア「&あんふぁん」（あんど・あんふぁん）は、1月20日（火）より、LINEヤフー株式会社が運営するLINEアカウントメディアに参画しました。

◆LINEアカウントメディアとは？

LINEアカウントメディアとは、ユーザーが好きなメディアのアカウントを友だち追加することで、”メディアが選んだ”注目すべきニュース記事のダイジェストがLINEアプリトーク画面に届くサービスです。

「＆あんふぁん」では1月20日（火）より記事を配信。ダイジェストは、毎週水曜午後17：00ごろに編集部がセレクトした4本の注目記事を配信します。

※LINEアカウントメディアの「LINEアカウントメディアSelect」プラン

◆「＆あんふぁん」編集部のおすすめ記事を配信！

LINEニュースには「＆あんふぁん」編集部によるインタビュー記事、専門ライターが書くファミリー向けのニュース、著名人や専門家による人気コラムなどを一挙に配信！身近でおトク、気付きのある記事がいっぱいです。

◆1/20よりLINEのスタンプキャンペーンを開始

ダイジェスト配信のサンプル(画面はイメージ）

LINEでは1月20日（火）よりスタンプキャンペーンを開始。気になるメディアを3つセレクトすることで、人気の「すみっコぐらし」のスタンプがダウンロードできます。

【キャンペーン概要】

＜「すみっコぐらし × 選べるニュース」LINE スタンププレゼントキャンペーン＞

2026年1月20日（火） ～ 2月18日（水）の期間中、「LINE アカウントメディア プラットフォーム」の中から3媒体以上を友だち追加（購読）したユーザーに「すみっコぐらし × 選べるニュース」LINE スタンプがプレゼントされます。

▷有効期間：ダウンロードから90 日間

※本キャンペーンは、以下URLのキャンペーンページ経由での友だち追加が対象です。

※ URL：https://u.lin.ee/SkqXJSe/lnnw

キャンペーンページはこちらから

【&あんふぁん】の友だち追加はコチラから

◆「＆あんふぁん」は9つの人気カテゴリーで構成、専門家・著名人の連載コラムを多数配信

タグライン＝「子育ての迷いに、頼れるコンパスを。」

子育てに迷い悩む誰かの支えとなり、一緒に歩んでいきたいという願いとともに運営するWebメディア。タレントのDAIGOさんや、菊地亜美さん、保育士のてぃ先生、料理家のぐっち夫婦ら著名人によるコラムを展開。専門家や教育者による記事も満載です。未就学児から小学生のママ・パパを応援し、前向きになれる記事を多数配信しています。

TOPページには、子育て中のママ・パパがよく検索をする人気カテゴリー9つを配置。カテゴリーは「学び・遊び・教育」「子どもの健康・発達」「食・レシピ」「家事・住まい」「美容・健康」「マネー・スキルアップ」「ITデジタル」「おでかけ・旅行」「子育て支援」です。「あんふぁん」「ぎゅって」マガジン情報に加え、Webオリジナルの記事も月約150本配信しています。

◆専門家、タレントによる「ナビゲーター」記事も

当サイトで「ナビゲーター」として、連載・執筆いただいている専門家や著名人・タレントの方々（一部）です。専門的な知識や豊富な経験によって、子育て中のママ・パパを応援します。

◆「＆あんふぁん」メディアプロフィール

URL:https://enfant.media

月間460万PV、270万UU

フォロワー数＝Instagram（@and_enfant）1.4万、X（＠enfant_）3400

SmartNews、MSN、Gunosyなどの外部メディアとも連携し、記事を配信しています。

