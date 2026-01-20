パリコレデザイナーらが審査する最終審査会・表彰式を虎ノ門ヒルズで開催（3/29）

NFDT/SFDA事務局

＜障害のある方も含め誰もが楽しめる服を生み出すインクルーシブデザイン＞や

＜着物生地等を活用したデザイン＞も披露し、ライブ配信でも視聴・投票可能！

東京都は、世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成するため、

都内在住又は在学の学生を対象とした「Next Fashion Designer of Tokyo（ネクスト ファッション デザイナー オブ トウキョウ）／NFDT」と、

着物の生地などを活用した「Sustainable Fashion Design Award（サステナブル ファッション デザイン アワード）／SFDA」の、2つのファッションコンクールを主催しています。

第4回となる今回も多くの応募が集まりました（両コンクール/全4部門 総数約2,000件）。

その中から二次審査通過計24組（各部門6組ずつ）と、

一般投票で選ばれた12組（各部門3組ずつ）の計36組（延べ数）の若手デザイナーたちが、

ファッションショー（ランウェイ）形式の最終審査に臨みます。

この最終審査会・表彰式を、3月29日（日）虎ノ門ヒルズで開催します。

観覧やライブ配信も行いますので、ぜひご来場・ご視聴ください（無料、申込不要）。

ANREALAGE森永邦彦氏、東京藝術大学長 日比野克彦氏ら豪華審査員が審査

昨年の様子、ファッションショー形式の最終審査を誰でも観覧可能

当日は、日比野克彦氏（東京藝術大学長）をはじめ、パリコレデザイナーの森永邦彦氏 (ANREALAGE）、アーティストの篠原ともえ氏ら、業界の第一線で活躍する豪華審査員計16人が参加。

審査員の方々。左上から時計回りに、日比野克彦氏（東京藝術大学長）、ノルベール・ルレ氏（LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン合同会社社長）、篠原ともえ氏（アーティスト）、森永邦彦氏（ANREALAGE デザイナー）

東京都知事賞として、大賞（各部門1組）と優秀賞（同2組）を決定します。また来場者やライブ配信視聴者の投票により、特別選抜賞も選定します。

NFDT「インクルーシブデザイン部門」の二次審査通過作品着物の生地等を活用した「SFDA」の作品 個性豊かで、着物の優美さが際立つデザイン （写真はファッショングッズ部門） 日本の伝統「着物文化」を、新たな着こなし、現代のファッションの力で持続可能（サステナブル）に継承

※「NFDT」2部門…

「フリー部門」（自由テーマ）／「インクルーシブデザイン部門」（障害のある方の着用を前提）

※「SFDA」の2部門…

「ウェア部門」／「ファッショングッズ部門」（バッグやアクセサリー、シューズ等）

「NFDT/SFDA」最終審査会（ファッションショー）／表彰式 開催概要

＜日時＞

2026年3月29日（日）15: 00～17: 30 ※14:30開場（予定）

＜場所＞

【会場】

虎ノ門ヒルズ ステーションアトリウム （港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2）

【ライブ配信】

視聴方法の詳細は、後日、プレスリリース、公式サイト（https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/、https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/）、SNSで発表します

（ともに事前のお申込み不要、無料）

（会場での一般観覧は立ち見席となります）

＜実施内容＞

〇ファッションショー（NFDT/SFDA、二次審査通過の延べ36組の作品発表）

〇表彰式 ほか （進行詳細は後日発表）

＜受賞特典（NFDT/SFDA共通）＞

〇賞金

・東京都知事賞 大賞 ※各部門1組：賞金100万円

・東京都知事賞 優秀賞 ※各部門2組：賞金50万円

・特別選抜賞 ※各部門1組：賞金50万円 ※一般投票による審査

〇都内商業施設等で巡回展示

〇ブランド立ち上げサポート

〇パリファッションウィーク期間中での作品発表をサポート

「NFDT/SFDA」審査員 一覧（計16名）

＜NFDT＞

・日比野克彦 氏 （東京藝術大学長 等）／審査員長

・原由美子 氏 （ファッションディレクター）／副審査員長

・織田友理子 氏 （NPO法人 ウィーログ代表理事/NPO法人PADM代表）

・金森香 氏 （一般社団法人ドリフターズ・インターナショナル代表理事）

・高橋悠介 氏 （CFCL代表兼 クリエイティブディレクター）

・橋本航平 氏 （株式会社三越伊勢丹 伊勢丹新宿店 リ・スタイルバイヤー）

・向千鶴 氏 （WWDJAPAN サステナビリティ・ ディレクター）

・森永邦彦 氏 （ANREALAGE デザイナー）

＜SFDA＞

・ノルベール・ルレ氏 （LVMHモエヘネシー・ ルイヴィトン・ジャパ ン合同会社社長）／審査員長

・篠原ともえ氏 （デザイナー/アーティスト）／副審査員長

・石田栄莉子 氏 （MALION vintage デザイナー）

・大田由香梨 氏 （LIFESTYLIST クリエイティブディレクター）

・小泉文明 氏 （株式会社メルカリ 取締役会長 等）

・小湊千恵美 氏 （FASHIONSNAP ファッションディレクター）

・志鎌英明 氏 （Children of the discordance デザイナー）

・椋田暁 氏 （株式会社三越伊勢丹 第2MDグループ 新宿紳士商品部 メンズクリエーターズ２ バイヤー）

「Next Fashion Designer of Tokyo」「Sustainable Fashion Design Award」について

東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」へ

東京都は、東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」としていくため、ファッション・アパレル産業の振興に取り組んでいます。

その一環として、世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成するため「Next Fashion Designer of Tokyo（NFDT）」と「Sustainable Fashion Design Award（SFDA）」の2つのファッションコンクールを2022年に創設しました。

受賞者には賞金最大100万円に加え、ブランド立ち上げ支援、さらにパリファッションウィーク期間中での作品発表をサポートするなど、世界で活躍するデザイナーとして育成するプログラムを提供します。服飾学生に限らず、アートやデジタル、映像制作など、様々なクリエイションに関わる若手が本コンクールに挑戦しています。

ビジネス体験やパリでの作品発表など、人材の「育成」への追及が最大の特徴

本コンクールの最大の特徴は、世界で活躍できる人材の「育成面」を追求している点です。

一次審査通過者には、世界で活躍するデザイナーや業界のプロによるワークショップを実施。また、二次審査通過者には、マーチャンダイザー等による商品化体験に加え、プロモーション体験の機会を用意するなど、将来に向けたビジネス体験の場を提供しています。

さらに受賞者にはブランディング支援やパリファッションウィーク期間中での作品発表の支援が受けられます。

22年度受賞者のパリ・メンズファッションウィークでのショーの様子（昨年1月）

「Next Fashion Designer of Tokyo 2026」公式サイト(https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/)

「Sustainable Fashion Design Award 2026」公式サイト(https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/)