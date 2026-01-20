2025年、最も選ばれた家具が決定！CAGUUUより年間ベストセラー家具TOP10を発表

CAGUUU株式会社

この度、CAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、欲しい家具に出会える家具ブランド「CAGUUU（カグー）」にて、2025年、最も多くのお客様から支持を集めた家具を「2025年度ベストセラー家具TOP10」として発表いたします。

年間を通して安定した評価と販売実績（売上数）に基づく人気アイテムを選出しました。これから迎える引っ越し・新生活シーズンに向けた家具選びの参考として、ぜひご活用ください。

■2025年度ベストセラー家具TOP10

人気 TOP1 2025年圧倒的な支持を集めた、年間ベストセラー

レトロモダンソファベッド

レイアウト自在なモジュール式ソファ。背もたれの配置を変えたり、座面を広げて脚を伸ばしたりと、使い方は自由自在です。高反発ウレタンの程よい弾力で、快適な座り心地を実現。圧縮梱包でお届けするため、搬入もスムーズに。

販売価格(税込)：\71,290～

商品URL：https://caguuu.com/products/tz002410008

人気 TOP2 本田圭佑さんイチオシ！売れ筋のオフィスチェア

AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア

長時間の作業環境を想定して設計された、エルゴノミクスオフィスチェア。頭部・背中・腰部を連動的に支える構造で、自然な姿勢を保ち、日常の作業時間を快適にサポートします。オフィスはもちろん、在宅ワークにもおすすめの一脚です。

販売価格(税込)：\68,490～

商品URL：https://caguuu.com/products/mj002505002



人気 TOP3 リバーシブル仕様で、一年中快適に

Grand Form グランドエアリバースマットレス

リバーシブル仕様で季節に合わせて使い分けでき、夏は通気性よく、冬はしっかりとした寝心地を実現。独立ポケットコイルが体のラインに沿って体圧を分散し、寝返りを打っても揺れにくく、安定した眠りをサポートします。

販売価格(税込)：\48,990～

商品URL：https://caguuu.com/products/brx02505009

人気 TOP4包み込まれるような座り心地で、くつろぎの安心感を

ハイバッククッションソファチェア

販売価格(税込)：\89,990～

商品URL：https://caguuu.com/products/xbsf0066

人気 TOP5木の質感が映える、暮らしに馴染む万能ソファ

Woody Prime Oak スクエアクッションソファ

販売価格(税込)：\99,690～

商品URL：https://caguuu.com/products/xb0095

人気 TOP6コンパクトに使える、天然木の定番テーブル

ツゲ材 木製ミニラウンドダイニングテーブル

販売価格(税込)：\29,690～

商品URL：https://caguuu.com/products/xw002411004

人気 TOP7ラタン調デザインで、空間のおしゃれ度アップ

Woody Prime Boxツゲ材 ラタン調木製ダイニングチェア

販売価格(税込)：\34,290～

商品URL：https://caguuu.com/products/muu02411136

人気 TOP8長く愛されるクラシックデザインで、たっぷり収納できる実力派

Woody Prime Boxツゲ材 北欧レトロテレビボード

販売価格(税込)：\110,190～

商品URL：https://caguuu.com/products/muu02411022

人気 TOP9仕事も趣味もこれ一台、理想の作業環境を叶えるデスク

Woody Aura電動昇降デスク

販売価格(税込)：\192,990～

商品URL：https://caguuu.com/products/fy002411010

人気 TOP10置く場所を選ばない、マルチユースなサイドテーブル

コンパクト昇降テーブル

販売価格(税込)：\29,290～

商品URL：https://caguuu.com/products/lnjj2505048

■CAGUUU実店舗での展示中

CAGUUUでは、より多くのお客様に「見て・触れて・体感できる」家具選びをお届けするため、全国各地の家具店にて展示・販売を展開しています。現在、千葉・福島・静岡・福岡の店舗にて、CAGUUUの商品をご覧いただけます。

各店舗では、CAGUUUを代表する人気アイテムを中心に、素材の質感やサイズ感、座り心地、細部の仕上げまで、オンラインでは伝わりにくい魅力をリアルな空間でご体感いただけます。お近くの店舗へ、ぜひお立ち寄りください。

今後は全国に店舗展開も予定しています。お楽しみに。

・店舗一覧：https://caguuu.com/pages/caguuu-shoplist

■CAGUUUについて

独自のD2CモデルとODMの活用により、デザイン・品質・価格のすべてにおいて妥協のない家具を、よりお求めやすい価格でお届け。3,000点以上の豊富な家具ラインナップで、お客様のライフスタイルやニーズに寄り添い、誰もが家具を自由に選べることを目指しています。

プロサッカー選手であり投資家でもある本田圭佑氏には、以前よりCAGUUUの理念と将来への挑戦に共感いただき、出資もしていただいております。

そして今回、ブランドアンバサダーに就任いただくことになりました。今後は、本田氏とともに、家具を通じてより多くの人に快適で自由な暮らしの楽しさを伝えていきます。

・CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu

・製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications

■会社概要

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/

公式アプリ：https://caguuu.com/s/1463

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

楽天市場 ：https://www.rakuten.co.jp/caguuu/

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/CAGUUU/page/D3F4D6DA-F0A4-41BA-9A3D-F8B3DE0C492A

Yahoo!ショッピング ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/caguuu/

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/shop/caguuu

【SNS】

LINE： https://line.me/R/ti/p/@795veuer

Instagram：https://www.instagram.com/caguuu_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@caguuu_official

X：https://x.com/caguuu_official

YouTube：https://www.youtube.com/@CAGUUU_official

Threads ：https://www.threads.net/@caguuu_official

Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560440906560

Pinterest：https://jp.pinterest.com/caguuu_official/