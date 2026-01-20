¤â¤Ã¤Á¤â¤ÁË×Æþ¿©´¶¥°¥ß¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¡¡Âç¹¥É¾¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡¡¥«¥ó¥í ¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³ー¥éÌ£¡× È¯Çä
¡¡¥«¥ó¥í°»¤ä¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ Å¯Ìé¡¢°Ê²¼¥«¥ó¥í)¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¡ÈË×Æþ¿©´¶¡É¤È¤·¤å¤ï¤Ã¤È´Å¤º¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥ß¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³ー¥éÌ£¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¤â¤Ã¤Á¤â¤ÁË×Æþ¿©´¶¥°¥ß¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¡¡Âç¹¥É¾¤Î¥³ー¥éÌ£¤¬¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤Ç¤è¤êÁÖ¤ä¤«¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡Õ
¡¡¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤â¤ÁË×Æþ¿©´¶¤È¤·¤å¤ï¤Ã¤È´Å¤º¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥°¥ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¿©´¶¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Çä¤«¤é1 Ç¯È¾¤Ç¥·¥êー¥ºÇ¯´ÖÈÎÇä³Û20 ²¯±ß¤òÆÍÇË¡£2025Ç¯7·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Þ¥í¥Ã¥·¥åºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖË×Æþ¿©´¶¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥°¥ß¤Î¥Ùー¥¹ÇÛ¹ç¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ì¿·¡£¸åÌ£¤¬¤è¤ê¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ì´Ãæ¤Ç¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¸å°ú¤¯Ì£¤ï¤¤¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥³ー¥éÌ£¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³ー¥éÌ£¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢¥É¥é¥¤¤ÊÃº»À¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¡¢¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤»À¥Ñ¥¦¥Àー¤¬°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¢¤È°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤äÆ¬¤ÎÃæ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢Ë×Æþ¿©´¶¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¥Þ¥í¥Ã¥·¥å ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³ー¥éÌ£
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
»²¹Í²Á³Ê¡¡¡§171±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¾ÃÈñÀÇ8¡ó
ÆâÍÆÎÌ¡¡¡¡¡§46£ç
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
ÆÃÄ§¡¡¡¡¡¡¡§¤â¤Ã¤Á¤â¤ÁË×Æþ¿©´¶¤È¤·¤å¤ï¤Ã¤È´Å¤º¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ß¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥³ー¥éÌ£
¢£¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤â¤ÁË×Æþ¿©´¶¤È¤·¤å¤ï¤Ã¤È´Å¤º¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹Åª¤Ê¡¢¥°¥ß¤Ç¤¹¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥¦¥Àー¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ú¤à¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿ÃÆÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¼¡Âè¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¿©´¶¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢È¯Çä¤«¤éÌó1 Ç¯È¾¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ¯´ÖÇä¾å20 ²¯±ß¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ó¥í¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://kanro.jp/pages/marosh
¡¡¡Ö¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸～Âç³ØÀ¸500 Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤ÈÆâ¾Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Ìó7 ³ä¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¦Ì´¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢Z À¤Âå¤Î³ØÀ¸ÆÃÍ¤Î¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÊÉ¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÂ¾¼ÔÉ¾²Á¤Ø¤ÎÉÒ´¶¤µ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¡È´¶³Ð¤ËË×Æþ¡É¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀ°¤¨¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥í¥Ã¥·¥å¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¾úÀ®¤·¡È¹¥¤¡É¤ò¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤Î¹â¹»À¸～Âç³ØÀ¸¤Î¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤ÈÆâ¾Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×
https://kanro-corp.g.kuroco-img.app/v=1758249591/files/topics/623_ext_2_0.pdf
¢£¥«¥ó¥íÅ¸³«¥Ö¥é¥ó¥É
¢£¥«¥ó¥í²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ Å¯Ìé
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3ÃúÌÜ20ÈÖ2¹æ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥Ó¥ë37³¬
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§1912Ç¯(ÂçÀµ¸µÇ¯)11·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»Ò¡¢¿©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É2216¡Ë
URL¡¡¡¡¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kanro.co.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KanroPOCKeT¡¡¡¡¡¡ https://kanro.jp/
¡¡Åö¼Ò¤Ï1912Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼ÒÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¥ó¥í°»¡×¤ò»Ï¤á¡¢²Û»Ò¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç½é¤Î¤Î¤É°»¤È¤Ê¤ë¡Ö·ò¹¯¤Î¤É°»¡×¡¢¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ìÇä¾åNo.1¥Ö¥é¥ó¥É¢¨1¡Ö¶â¤Î¥ß¥ë¥¯¡×¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥°¥ß¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¥°¥ß¤ÎÇä¾å¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¢¨2¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥å¥ì¥°¥ß¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òÁÏ¤êÂ³¤±¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾±ÄÅ¹¡Ö¥Ò¥È¥Ä¥Ö¥«¥ó¥í¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥È¤«¤é¥Ò¥È¤Ø ¤Ä¤Ê¤¬¤ë ¥Ò¥È¥Ä¥Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯2·î¡¢¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2030¡×¤òºöÄê¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖKanro Vision 2.0¡×¤Ï¡¢´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSweeten the Future ¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡×¤Î²¼¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖSweet¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤Ë¾Ð´é¤ò¡£¡×¤È4¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥åー¡ÖSweet ¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¡Ö»ö¶È´ðÈ×¤òÊÑ³×¤¹¤ë¡×¡ÖÌ¤Íè¤ØËÂ¤°¡×¡ÖÁÏÈ¯Åª¤ÊÁÈ¿¥¤Î¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¡×¤«¤é¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅö¼Ò¤Î¿Ê¤àÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆâ¥°¥ß»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÎÎ°è³ÈÂç¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë³ÈÄ¥¤ò¿Ê¤á¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü¡¡¥ß¥ë¥¯¥Õ¥ìー¥Ðー¥¥ã¥ó¥Ç¥£»Ô¾ì 2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
¢¨2³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI¡Ü ¥°¥ß»Ô¾ì 2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·îÎß·×ÈÎÇä¶â³Û¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°
¢£¥Ñー¥Ñ¥¹ ¡ÖSweeten the Future ～¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£～¡×
¡¡¥«¥ó¥í¤Ï¡¢2022Ç¯¡¢´ë¶È¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖSweeten the Future ～¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£～¡×¤òÄê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢Àè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡¦ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¡¢¥«¥ó¥í¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»Äø¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åü¤«¤éÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Åü¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹»ö¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥ó¥í¤¬´ë¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ¡Ö¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ö¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡×½Ö´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥«¥ó¥í³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
Tel¡§0120-88-0422
(¼õÉÕ»þ´Ö¡¡½ËÆü¤ò½ü¤¯·î～¶âÍËÆü¡¡10:00～16:00)