プロロジス【2月5日・6日｜新設ロボット区画を初公開】「プロロジスパーク八千代2」内覧会を開催します

株式会社プロロジス

プロロジスは、2026年2月5日（木）～6日（金）の2日間、物流施設・大型物流倉庫「プロロジスパーク八千代2」の内覧会を開催します。

「プロロジスパーク八千代2」外観

千葉県八千代市に立地する「プロロジスパーク八千代2」は、首都圏物流の大動脈である国道16号から約2kmと至近に位置し、東京都市圏の消費地および関東広域への配送にも最適な大型物流施設です。自動車20分圏内には約20万人が暮らす住宅エリアが広がっており、雇用確保に適した立地環境となっています。倉庫エリアは、AMR（自律走行搬送ロボット）や無人フォークリフトといった先進機器の導入・運用を前提とした空間設計がなされています。

この度の内覧会では、最新技術を搭載した高効率・高容量デバンニングロボットを実装したロボット区画を初公開します。

【「プロロジスパーク八千代2」ロボット区画の特長】

-レイアウト変更にも柔軟に対応可能

-高効率ロボットの利用により労働力不足解消に寄与

-システム連携無しでロボット導入が可能

-3Dビジョンによりさまざまなカートン形状を認識することで、混載にも対応できるデバンニングロボットが実装済み

移動式バンニング／デバンニングロボット

「RockyOne」

作業効率：400ピック・300～900ケース／時間作業時間：70～120分／40フィートコンテナ

作業環境：-10～45℃

積載量：～30kgs

内覧会は、お申込いただいた企業様限定でご案内いたします。多様な業態のロボティクス運用や自動化をサポートする最新鋭の大型物流施設「プロロジスパーク八千代2」と移動式バンニング／デバンニングロボットをぜひご体感ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/156_1_b1f2cf4bcc7888829efb3f94b000a031.jpg?v=202601200251 ]

「プロロジスパーク八千代2」物流施設概要

https://www.prologis.co.jp/portfolio/kanto/yachiyo2

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/156_2_30872b1382dbd844c953296ae895c08e.jpg?v=202601200251 ]