ウルト2025年度過去最高の売上高を達成

ウルトジャパン株式会社

ドイツの企業グループであるウルトの2025年度の売上高は前年比2.3％増加の約207億ユーロ（約3兆8,156億円）となり、市場シェアを拡大しながら売上高で過去最高を記録しました（決算速報値）。

ドイツ国内の売上高は約80億ユーロ（0.8％増）、ドイツを除く全世界の売上高は、約127億ユーロ（3.3%増）と、全世界において売上成長を達成しており、なかでも南ヨーロッパ、アジア、南米の成長率が高くなっています。ウルトグループの主要な事業活動である、自動車部門、建築部門、いずれも売上増となっており、またグループの関連会社の中では、電気卸売部門、エレクトロニクス部門、化学部門が特に順調な発展を遂げています。

ウルトグループの中央経営委員会会長であるロバート・フリードマンは「全世界的に不確実な情勢で経済が低迷していた2025年度において、過去最高の売上高を達成できたことに非常に満足しています。しかし、産業界にはまだ勢いがありません。ウルトグループは産業界の発展を強力に後押しすることにより、2026年も市場シェアの拡大を目指します」と意気込みを新たにしています。

ドイツウルトグループの日本法人であるウルトジャパン株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長：永田 裕介）はドイツ発のグローバルパートナーとして、今後もお客様のPSHE（生産性・安全性・健康・環境）の向上に貢献する製品・サービスを提供し続けます。

■ウルトグループ

ドイツ・バーデンヴュルテンベルク州、キュンツェルザウにあり、組み立ておよび締結材料の開発・製造・販売における国際的なリーディングカンパニー。世界86ヶ国、420社以上のグループ企業を傘下に持ち、2025年売上高207億ユーロ（約3兆8,156億円）、従業員数は86,415人。ウルトジャパン株式会社はウルトグループの日本法人として、自動車をはじめ住宅・建設・運送・金属・電機などの事業分野において、組立部品・メンテナンス・修理用品などの製品を展開しています。

