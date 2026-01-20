ニッポンの「外国人問題」は誤解だらけ？！あらためて7つの争点を国際比較で大激論する『「外国人問題」徹底研究』ニューズウィーク日本版1/27号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/1/27号（1/20発売）

【編集長から】

高市首相が衆院の解散を表明しました。この総選挙にはさまざまな争点・論点がありますが、「外国人問題」が議論されるべき大きなイシューであることは間違いありません。移民の是非、不動産価格の高騰、留学生の学費、外国人参政権を認めるべきか、外国人観光客の急増によるオーバーズーリズム、社会保障の「ただ乗り」、治安の悪化……いずれも、ここ数年日本社会で急速に問題視されるようになったテーマですが、その実、日本人の感じる「不安」の全てが必ずしもデータや根拠に基づいたもの、とも限りません。「外国人問題」は事実か錯覚か。国立社会保障・人口問題研究所国際関係部の是川夕部長ら、有識者が国際比較で検証した1月20日発売号の特集「『外国人問題』徹底研究」をぜひお読みください。（長岡）

【Special Report】 「外国人問題」 徹底研究

日本の「外国人問題」は事実か錯誤か？

７つの争点を国際比較で大激論

日本社会｜ニッポンの「外国人問題」は誤解だらけ

住宅｜日本の不動産市場は外国人の天国？

教育｜留学生の学費値上げは大学を救うか

オーバーツーリズム｜世界で大人気の日本はインバウンド後進国

外国人参政権｜日本の参政権は外国人に厳しい？

社会保障｜生活保護と医療保険、外国人「乱用」の真実

共生｜外国人が増えて治安は悪化したのか

ニューズウィーク日本版 2026/1/27号 特集

現代の神権政治が終わる日

イラン｜経済も生活も改善できない政権に国民は愛想を尽かしている

【Periscope】

JAPAN｜高市電撃解散の皮算用とリスク

AI｜グロック性的画像規制は東南アジアが先陣

UNITED STATES｜アメリカが75カ国の移民受け入れを停止へ

GO FIGURE｜韓国が世界2位の超高速鉄道を開発

【Commentary】

日本｜高市首相を待つ総選挙後の試練──河東哲夫

米政治｜「アル・カポネ外交」を理解せよ──グレン・カール

主張｜大統領の「反道徳的」道徳観──ピーター・シンガー

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

トランプの植民地支配大作戦──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

ベネズエラ攻撃で変わる世界秩序──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

私の過去の不倫で娘を罰する夫

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

AIは自然保護に貢献する英雄になれる

【World Affairs】

ヨーロッパ｜「八方美人」セルビアが窮地

東アジア｜日中の関係悪化で「板挟み」韓国の綱渡り

ベネズエラ｜国民は今も弾圧に怯えている

【Features】

米不動産｜フロリダに消える中流ドリーム

人民解放軍｜等身大の中国軍兵士たち

【Life/Style】

Movies｜『恋愛小説家』の監督が15年ぶりにメガホン

Movies｜歴史に名を残す名優を目指すT・シャラメ

Actor｜巨匠の作品で2度目のブレイクへ

Pets｜猫は飼い主のことなどすぐに忘れるという誤解

Style｜Z世代がなぜかたばこに憧れる

Travel｜2026年に訪れるべき神秘的な辺境7選

Health｜人気の輸入魚に潜む「永遠の化学物質」

ほか

ニューズウィーク日本版2026/1/27号『「外国人問題」徹底研究』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

