【毎週月曜はAIで世界が広がる日】生成AIを実践的に学べる「AI MONDAY」2026年1月の開催スケジュールを公開
株式会社MetaHeroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）が運営する生成AIコミュニティ「AI MONDAY」は、2026年1月の開催スケジュールを公開しました。
AI MONDAYとは
AI MONDAYは「AIをシンプルに、わかりやすく、探究心を持って学ぶ」をコンセプトに、経営者からビジネスパーソン、教職員、地方自治体まで幅広い参加者が集うAIコミュニティです。生成AIやAIエージェントなどの最新技術を、毎週月曜の学びと実践を通じて“日常の武器”に変えることを目指しています。
公式LINE：https://lin.ee/R2UqhJA
こんな方におすすめ
AIを使いこなしたい企業経営者
新しいリーダー像に関心のある方
身近なAI活用に興味がある全ての方
初心者歓迎ですので、ぜひお気軽にお申し込みください。お申し込みは公式LINEから受け付けています。
【2026年1月 開催スケジュール】[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/290_1_040ba04bd2f3eced15f7329fd0f57658.jpg?v=202601200251 ]
【開催概要】
開催日：2026年1月5日、12日、19日、26日
会場：オンライン配信
参加費：無料（事前登録制） 参加方法：公式LINEより登録可能
【各回の講師紹介】
1月5日：AI MONDAYプロデューサー 小林奈美氏
「AI活用＝ツールを覚えること」になってると、ほぼ確実に失速します。
大事なのは、ツールより先に “業務の分解” と “問いの設計” 。
今回は新年会らしくゆるく話しつつ、
・AIの基本（そもそも何ができて何が苦手？）
・業務で成果が出る人がやってる使い方
・明日から使える、現場での具体的な当て方
を、経営者目線・現場目線の両面で整理します。
1月12日：株式会社TreasureNey 役員、合同会社ゴリラマーケティング 代表社員 水谷 友哉氏
ここ数日、AI業界では「AIエージェント」が次のフェーズに入ったことを象徴する動きが続いています。
AIエージェントとは、細かい指示を出さなくても、目的だけ共有すればAIが自分で考え、判断し、形にしていく仕組み。
つまり、これまで専門知識や経験が必要だった、WEB制作／アプリ開発／動画・画像制作まで、
個人でも“実務レベルのアウトプット”が現実になってきました。
「実演＋体験(アプリ制作)」でお届けします。
1月19日：株式会社TreasureNey 役員、合同会社ゴリラマーケティング 代表社員 水谷 友哉氏
Claudeは開発者の間で、設計力の高さが評価されるAIです。
ただ強みは「コードが書ける」よりも、こちらが注目されております。
・目的を整理する
・全体構造を一緒に考える
・仕様レベルまで言葉で詰める
つまり、思考のパートナーとして会話できるAIです。
この回では、Claudeを「コードを書くAI」ではなく、一緒に考え、意思決定を支え、実務を前に進める相棒として使う感覚を掴んでもらいます。
1月26日（月）の情報は公式LINEで近日公開予定です。ぜひ、お友だち登録をして情報をお待ちください。
https://lin.ee/R2UqhJA
【株式会社Meta Heroes】
株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めています。
・設立：2021年12月03日
・代表取締役：松石和俊
・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F
・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内
・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区
太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F
・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]
・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］
・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]