【毎週月曜はAIで世界が広がる日】生成AIを実践的に学べる「AI MONDAY」2026年1月の開催スケジュールを公開

株式会社MetaHeroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）が運営する生成AIコミュニティ「AI MONDAY」は、2026年1月の開催スケジュールを公開しました。

AI MONDAYとは

AI MONDAYは「AIをシンプルに、わかりやすく、探究心を持って学ぶ」をコンセプトに、経営者からビジネスパーソン、教職員、地方自治体まで幅広い参加者が集うAIコミュニティです。生成AIやAIエージェントなどの最新技術を、毎週月曜の学びと実践を通じて“日常の武器”に変えることを目指しています。

こんな方におすすめ

AIを使いこなしたい企業経営者

新しいリーダー像に関心のある方

身近なAI活用に興味がある全ての方

初心者歓迎ですので、ぜひお気軽にお申し込みください。お申し込みは公式LINEから受け付けています。

【2026年1月 開催スケジュール】

開催日：2026年1月5日、12日、19日、26日

会場：オンライン配信

参加費：無料（事前登録制） 参加方法：公式LINEより登録可能

【各回の講師紹介】

1月5日：AI MONDAYプロデューサー 小林奈美氏

「AI活用＝ツールを覚えること」になってると、ほぼ確実に失速します。

大事なのは、ツールより先に “業務の分解” と “問いの設計” 。

今回は新年会らしくゆるく話しつつ、

・AIの基本（そもそも何ができて何が苦手？）

・業務で成果が出る人がやってる使い方

・明日から使える、現場での具体的な当て方

を、経営者目線・現場目線の両面で整理します。

1月12日：株式会社TreasureNey 役員、合同会社ゴリラマーケティング 代表社員 水谷 友哉氏

ここ数日、AI業界では「AIエージェント」が次のフェーズに入ったことを象徴する動きが続いています。

AIエージェントとは、細かい指示を出さなくても、目的だけ共有すればAIが自分で考え、判断し、形にしていく仕組み。

つまり、これまで専門知識や経験が必要だった、WEB制作／アプリ開発／動画・画像制作まで、

個人でも“実務レベルのアウトプット”が現実になってきました。

「実演＋体験(アプリ制作)」でお届けします。

1月19日：株式会社TreasureNey 役員、合同会社ゴリラマーケティング 代表社員 水谷 友哉氏

Claudeは開発者の間で、設計力の高さが評価されるAIです。

ただ強みは「コードが書ける」よりも、こちらが注目されております。

・目的を整理する

・全体構造を一緒に考える

・仕様レベルまで言葉で詰める

つまり、思考のパートナーとして会話できるAIです。

この回では、Claudeを「コードを書くAI」ではなく、一緒に考え、意思決定を支え、実務を前に進める相棒として使う感覚を掴んでもらいます。

1月26日（月）の情報は公式LINEで近日公開予定です。ぜひ、お友だち登録をして情報をお待ちください。

公式LINEはこちら :https://lin.ee/R2UqhJA

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めています。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]