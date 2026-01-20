【毎週月曜はAIで世界が広がる日】生成AIを実践的に学べる「AI MONDAY」2026年1月の開催スケジュールを公開

株式会社Meta Heroes

株式会社MetaHeroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）が運営する生成AIコミュニティ「AI MONDAY」は、2026年1月の開催スケジュールを公開しました。


AI MONDAYとは



AI MONDAYは「AIをシンプルに、わかりやすく、探究心を持って学ぶ」をコンセプトに、経営者からビジネスパーソン、教職員、地方自治体まで幅広い参加者が集うAIコミュニティです。生成AIやAIエージェントなどの最新技術を、毎週月曜の学びと実践を通じて“日常の武器”に変えることを目指しています。



こんな方におすすめ

AIを使いこなしたい企業経営者


新しいリーダー像に関心のある方


身近なAI活用に興味がある全ての方



初心者歓迎ですので、ぜひお気軽にお申し込みください。お申し込みは公式LINEから受け付けています。


【2026年1月　開催スケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/290_1_040ba04bd2f3eced15f7329fd0f57658.jpg?v=202601200251 ]
【開催概要】

開催日：2026年1月5日、12日、19日、26日


会場：オンライン配信


参加費：無料（事前登録制） 参加方法：公式LINEより登録可能



【各回の講師紹介】


1月5日：AI MONDAYプロデューサー　小林奈美氏




「AI活用＝ツールを覚えること」になってると、ほぼ確実に失速します。


大事なのは、ツールより先に “業務の分解” と “問いの設計” 。


今回は新年会らしくゆるく話しつつ、


・AIの基本（そもそも何ができて何が苦手？）


・業務で成果が出る人がやってる使い方


・明日から使える、現場での具体的な当て方


を、経営者目線・現場目線の両面で整理します。




1月12日：株式会社TreasureNey　役員、合同会社ゴリラマーケティング　代表社員 水谷 友哉氏




ここ数日、AI業界では「AIエージェント」が次のフェーズに入ったことを象徴する動きが続いています。


AIエージェントとは、細かい指示を出さなくても、目的だけ共有すればAIが自分で考え、判断し、形にしていく仕組み。


つまり、これまで専門知識や経験が必要だった、WEB制作／アプリ開発／動画・画像制作まで、


個人でも“実務レベルのアウトプット”が現実になってきました。


「実演＋体験(アプリ制作)」でお届けします。



1月19日：株式会社TreasureNey　役員、合同会社ゴリラマーケティング　代表社員 水谷 友哉氏




Claudeは開発者の間で、設計力の高さが評価されるAIです。


ただ強みは「コードが書ける」よりも、こちらが注目されております。


・目的を整理する


・全体構造を一緒に考える


・仕様レベルまで言葉で詰める


つまり、思考のパートナーとして会話できるAIです。


この回では、Claudeを「コードを書くAI」ではなく、一緒に考え、意思決定を支え、実務を前に進める相棒として使う感覚を掴んでもらいます。





1月26日（月）の情報は公式LINEで近日公開予定です。ぜひ、お友だち登録をして情報をお待ちください。


【株式会社Meta Heroes】



株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めています。








・設立：2021年12月03日


・代表取締役：松石和俊


・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F


・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中


　2-10-70 なんばパークス1F　eスタジアムなんば本店内


・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区


　太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F


・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]


・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］


・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]