【1/26（月）】AX×株式会社一絲、共催セミナーを実施。AIプロ人材育成と事業戦略の最新メソッドを解説

株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）と株式会社一絲（本社：東京都）は、2026年1月26日（月）に共催オンラインセミナー「AI導入の成果を最大化する"戦略的AI活用"」を開催いたします。

本セミナーでは、AI導入後に「成果が出ない」「次に何をすればいいかわからない」と感じている企業に向けて、AIプロ人材の育成方法と事業戦略への落とし込み方を、両社の知見を交えながら1時間で解説します。

AI導入の「その先」を見据えた企業が求めていること

2025年以降、生成AIの導入は多くの企業で当たり前になりつつあります。しかし、導入したものの期待した成果に至っていない企業も少なくありません。

その原因の多くは、「ツールの導入」と「事業成果」の間をつなぐ設計が不足していることにあります。

- AIを使える人はいるが、組織全体に広がらない- 研修を実施したが、日常業務への適用が進まない- どの業務からAI化すべきか、優先順位が決められない

本セミナーでは、こうした「導入後の壁」を乗り越えるための実践的なアプローチを、株式会社AXと株式会社一絲の両社が共同でお伝えします。

本セミナーの特徴

1. AIプロ人材育成の最新メソッド

「AIを使える人」ではなく「AIで成果を出せる人材」をどう育てるか。株式会社AXが50社以上のAI顧問経験から得た人材育成のフレームワークを公開します。

2. 事業戦略とAI活用の接続方法

AIを経営・事業を再設計するための要素として位置づけるための戦略設計の考え方をお伝えします。

3. 両社のナレッジを融合した実践知

株式会社AXのAI研修・システム開発の実績と、株式会社一絲の事業支援ノウハウを掛け合わせた、実践的な内容をお届けします。

こんな課題をお持ちの方へ

- AI導入後、具体的な成果指標を設定できていない- AIプロ人材を育成したいが、教育体制が整っていない- 経営層と現場でAI活用への温度差がある- 単発のPoC（実証実験）で止まり、本格展開に至っていない- 競合他社のAI活用状況が気になるが、自社の方向性が定まらない

参加者が得られる成果

- AI導入を事業成果につなげるための具体的なステップがわかる- 自社に必要な「AIプロ人材像」が明確になる- 事業戦略とAI活用を連動させるフレームワークを持ち帰れる- 両社の実践事例から、自社への適用アイデアが得られる

開催概要

セミナータイトル：

AI導入の成果を最大化する"戦略的AI活用" ─AIプロ育成と事業戦略の最新メソッドを1時間で公開─

日程：2026年1月26日（月）18:00～19:00

形式：オンライン

参加費：無料

共催：株式会社AX / 株式会社一絲

登壇者

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

18歳で起業、現在30歳。10年間広告代理業を営んでいたが、AIエージェントを開発し、26名→1名で回るようになった実績を元に、法人向けのAI研修と伴走支援、AIエージェント開発を展開。

・現在40社を超える企業のAI顧問を担当

・47,000時間/年 自社の仕事をAIエージェント化

・AI活用に関するセミナー登壇多数

・Google Generative AI Leaderの認定資格保持

株式会社一絲 CEO / AX株式会社 CMO 柴田 雄平

累計1,200社以上のコンサルティングに携わり、10社以上の外部役員として経営を支援。2022年創業から3年でグループ売上50億円を達成。「事業構造を言語化し、再現性ある成長をつくる」事業戦略設計の専門家。

お申し込みはこちら

無料でお申し込みする :https://peatix.com/event/4771543/view

株式会社AXについて

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。 AIを“使う”だけでなく、“AIと働く組織づくり”を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

AX CAMP詳細はこちら :https://a-x.inc/download

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

公式メディア：https://media.a-x.inc/

事業内容

・AI研修/開発事業

・広告代理業

・組織開発コンサルティング業

・有料人材紹介事業

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960