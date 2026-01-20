【無料レポート公開】最近のGoogle検索、ちょっと変わった？ お店探しに与える影響とは？

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、店舗事業者向けに「ノウハウ・入門ガイド 最近のGoogle検索、ちょっと変わった？変わり始めたお店探しのリアル」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_104_googleaioverview/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

突然ですが、最近Googleでお店を検索した際、検索結果の一番上に「AIがまとめた文章（概要）」が表示されるようになったことにお気づきでしょうか？

「自分はあまり見ていないから関係ない」

もしそう思われているなら、少し危険かもしれません。 実は今、お客様の「お店探しの常識」が、静かに、しかし劇的に変わり始めています。

消費者アンケートの結果、すでに過半数の方がこの機能について「知っている」と回答し、利用者の約4割が「まずはAIの要約で概要を確認するようになった」と回答しています。

本レポートでは、AIはネット上の「何」を見て、お店を評価しているのか？ 明日から店舗側でできる具体的な対策やポイントを解説しています。

変化をチャンスに変えるためのノウハウを、ぜひ本資料でご確認ください。

▼この資料でわかること

- AI検索で何が起きているのか？- 消費者の「AI検索」利用率と意識調査データ- AIに信頼されるための4つの評価基準- Googleマップ情報を活用した具体的な整備ポイント

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_104_googleaioverview/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/wp_104_googleaioverview/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com