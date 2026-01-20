【社会福祉法人檸檬会】埼玉県の指定事業者として令和７年度「サービス管理責任者等更新研修」を３月開講

保育事業や障がい福祉事業を展開している社会福祉法人檸檬会（れもんかい／法人本部：和歌山県紀の川市 以下 檸檬会）は、埼玉県より指定を受けた障害福祉従事者研修事業者として「サービス管理責任者等更新研修」を開講します。

「サービス管理責任者等更新研修」は、障がい福祉・児童福祉分野で働くサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に対して、5年ごとに受講が義務付けられています。施設におけるサービスの質向上、最新の制度や施策の理解、支援のスキルアップ、支援員への指導方法の習得などを目的として行われます。

檸檬会は令和6年度より、埼玉県の指定事業者として「サービス管理責任者等基礎研修」を行っており、令和7年度より「サービス管理責任者等更新研修」も新たに開催することになりました。3月に開催する研修は、令和8年1月20日から2月20日まで申し込みを受け付けます。

檸檬会の障がい福祉事業では、児童発達支援、就労支援や自立支援、グループホームといった施設を約10施設ほど運営しています。その運営ノウハウを基に、全国どこからでもアクセスできるオンラインカリキュラムを提供します。障がい者支援に関する知識や実践的なスキルを、2日間で効率的に学べるプログラムです。

【 研修概要 】

詳細を見る :https://sabikankensyu.lemonkai.or.jp/saitama/koushin

演習日程（2日間）

1日目 3月12日(木) 9:30～16:30

2日目 3月13日(金) 9:30～17:30

※zoomによるオンライン演習です。

※eラーニングにて事前課題の提出がございます。事前課題提出期間：2/20(金)～3/5(木)

※埼玉県外の方でもお申込みいただけます。

◆ 申込期間：1月20日（火）～ 2月20日（金）

◆ 書類提出期限：2月20日（金）必着

檸檬会 研修事業WEBサイト：https://sabikankensyu.lemonkai.or.jp/saitama/koushin

社会福祉法人 檸檬会（主催者）

「レイモンドほいくえん」や「れもんのこほいくえん」などの保育施設、英語事業や放課後児童クラブを運営。また、障がい福祉事業では児童発達支援、就労支援、グループホームなどを運営。

さらにグループビジョンである「ソーシャルインクルージョンの実現」を目指し、奈良県の大学跡地を利活用し、「ここで働き、学び、遊び、暮らす。すべての人が躍動できる社会」をコンセプトとした、教育と福祉の総合コミュニティ「ソーシャルインクルージョンヴィレッジ」を2023年にオープン。

12都府県であわせて80施設以上を運営し、事業を通して社会課題の解決に取り組んでいます。事業を通して新たな社会価値を創造し、たくさんの方が手を取り合える社会づくりを目指しています。



法人名：社会福祉法人 檸檬会（れもんかい）

代表者：理事長 前田 効多郎

法人本部：和歌山県紀の川市古和田240

本部：和歌山、東京、大阪、奈良

設立：2007年2月

職員数：1995名（2025年10月時点）

公式WEBサイト：https://global.lemonkai.or.jp/







