Åßµ¨¸ÂÄê¥¢¥¤¥¹¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª1·î27Æü(²Ð) ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤È¤³¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡×¡¢ 2·î9Æü(·î)¤Ë¡Ö¤È¤³¤È¤óàÝàê¡×¤¬È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬Èø Ê¸ÆóÏº¡Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥×¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¡ÈÂç¿Í¤ÎÊü²Ý¸å¡¢½¼¼Â¥¢¥¤¥¹¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¤Î4ÁØ¹½Â¤¥¢¥¤¥¹¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×¥·¥êー¥º¤òº£Ç¯¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö¿¼¤ß¤È¶ì¤ß¤¬¹¥¤ß¤Ê¿Í¤Ø¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë ¤È¤³¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¡£2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´·ÐÏ©¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÆ± ¤È¤³¤È¤óàÝàê¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë ¤È¤³¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é
¡¡¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤È¤³¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡×¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¤È¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Çー¹á¤ë¢¨¥Á¥ç¥³¥½ー¥¹¤ò¶´¤ß¹þ¤ß¡¢Å·ÌÌ¤Ë¤Ï¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥Ã¥ー¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÉß¤µÍ¤á¡¢¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Ë¡£
¡¡°Û¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ä¿©´¶¤¬°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¿Ô¤¯¤·¤Î¥¢¥¤¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹4ÁØ¹½Â¤
³«È¯¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ç»¸ü¡×Åù¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤«¤é4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¶ì¤ß¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ì¤ß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¡¢Ë§½æ¤ÊÉ÷Ì£¤Î¥½ー¥¹¤È¥Á¥ç¥³¥¢¥¤¥¹¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥Ã¥ー¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë ¤È¤³¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä
¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´·ÐÏ©¤Ë¤ÆÈ¯Çä
²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ291±ß¡Ê¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ë
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§172ml
¢£ ÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë ¤È¤³¤È¤óàÝàê
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¤È¤³¤È¤óàÝàê¡×¤Ï¡¢¶ì¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½É÷¥¢¥¤¥¹¤ÈÅ·ÌÌ¤Î¥¯¥Ã¥ー¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥³ー¥Òー¿Ô¤¯¤·¤Î¥¢¥¤¥¹¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡4ÁØÁ´¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢àÝàê¤¬»ý¤Ä¹á¤ê¡¢¶ì¤ß¡¢¿¼¤ß¡¢´Å¤ß¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿±ü¿¼¤¤Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òºî¤ê½Ð¤¹4ÁØ¹½Â¤
³«È¯¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤È¤³¤È¤óàÝàê¡×¤Ï¡¢2023Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥»¥ë¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥×¤Î¥«¥Õ¥§¥ª¥ìÌ£¤ÏÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²áµîÈ¯Çä»þ¤Ë¤â¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¶ì¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½É÷¥¢¥¤¥¹¤Î¶ì¤ß¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£àÝàê¤Î¿¼¤¤¶ì¤ß¤È»ÀÌ£¡¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎàÝàê¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë ¤È¤³¤È¤óàÝàê¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´·ÐÏ©¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä
²Á¡¡³Ê¡§ÀÇ¹þ291±ß¡Ê¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡Ë
ÍÆ¡¡ÎÌ¡§172ml
¢¨ËÜ¥·¥êー¥º¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Çー¥Õ¥ìー¥Ðー¡¦¥³ー¥Òー¥ê¥¥åー¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬½¸·ë¡ª¡ÖÂç¿Í¤Î¥Û¥ó¥Í ¤·¥é¥Ù¥ëPROJECT¡×
¡¡¡ØÂç¿Í¤ÎÊü²Ý¸å¡¢½¼¼Â¥¢¥¤¥¹¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎìÔÂô¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Î¥Û¥ó¥Í ¤·¥é¥Ù¥ëPROJECT¡×¤ò¼Â»Ü¡£SNS¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¡ÖÂç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤ºÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°Õ¸«¤«¤é¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÈ¿±þ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤´¶ÁÛ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È ¡§
https://www.meiji.co.jp/sweets/icecream/essel/otona/
¢¨URL¤Î¸ø³«¤Ï1/27¡Ê²Ð¡Ë10»þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È°ìÉô¡ä
¢£ Åß¤Ë¤·¤«½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×¥·¥êー¥º
¡¡¡Ö ¡È¤¿¤Ù¤ë¡É¤ò¡È¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤È¡È¤¿¤Î¤·¤ß¤¿¤¤¡ÉÂç¿Í¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¼«Í³»þ´Ö¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³«Êü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤Ç2022Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥× Âç¿Í¥é¥Ù¥ë¡×¥·¥êー¥º¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÎ¼ò¥Õ¥ìー¥Ðー¤ä¶ì¤ß¤¬Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡¢¡ÖÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÇËþÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢ÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡¡
¡¡Åßµ¨¤Î¤ß¤Î¸ÂÄê¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éºÆÈÎ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÍâÇ¯¤ÎÅß¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤³¤È¤ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢àÝàê¤Î¶ì¤ß¡¢»ÀÌ£¡¢´Å¤ß¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¤È¤³¤È¤óàÝàê¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯2·î¤Ë¤Ï¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¤Ï¤Ê¤ä¤«¹ÈÃã¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬È´·²¡×¡ÖÁÛÁü¤è¤êËÜ³ÊÅª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¹ÈÃã¥¢¥¤¥¹¡ª¡×¤Ê¤É¤È¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀ¼£ ¥¨¥Ã¥»¥ë ¥¹ー¥Ñー¥«¥Ã¥×¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¸åÌ£¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÌ¤Ç¤âË°¤¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤è¤êìÔÂô´¶¤äËþÂ´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢ ¡È´Å¤µ¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥¹¤È¶ñºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë±ü¿¼¤¤É÷Ì£¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¸ý¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åß¥¢¥¤¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
