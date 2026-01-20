「京成電鉄で行く いちご狩り」開催
京成電鉄株式会社
京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：天野 貴夫）では、２０２６年１月２４日(土)から沿線１２農園と連携した「京成電鉄で行く いちご狩り」を開催いたします。本企画は、各駅に設置してあるチラシのアンケートにご記入いただき、入園の際、各農園にお持ちいただくと通常の料金から１００円引きで、いちご狩りがお楽しみいただけるものです。
当社沿線には、観光地や歴史文化資源に加え、自然豊かな農園も点在しております。近年の「体験型観光」へのニーズの高まりを受け、地域と連携し、家族連れや訪日観光客にも楽しんでいただける季節限定のいちご狩り体験を展開いたします。
京成電鉄では、今後も多くの方々にお楽しみいただける取り組みを企画してまいります。
各駅のラックに設置してあるチラシのアンケートにご記入いただき、入園の際、各農園にお持ちいただくと通常の料金から１００円引きになります。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164008/table/33_1_adccf025bfe5f185ce05b4ccc903f993.jpg?v=202601200521 ]
１,２００円～４,０００円（各農園こども料金が設定されています）
※料金は、農園により異なります。
２０２６年１月２４日（土）～５月末
・ご来園される際は、事前に各農園へご予約ください。
・いちごの生育状況により、期間が前後することがあります。
・農園によって営業日、営業時間や実施内容が異なります。
・詳細はチラシをご覧いただくか各農園にお問い合わせください。
京成お客様ダイヤル ０５７０-０８１-１６０（ナビダイヤル）
音声ガイダンスに従い【２番】を選択してください。≪受付時間 ９：００～１８：００≫
