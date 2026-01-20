ロボットのフードデリバリー実証実験の御案内

京都リサーチパーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：浅野貢男、以下、KRP）が運営する京都リサーチパーク（以下、KRP地区）で、配送ロボットによるフードデリバリーサービスの実証実験を2月16日より開始します。実験は京都スマートシティ推進協議会（本社：京都市下京区、代表理事：重松千昭）が行い、KRPは実験フィールドを提供します。

なお、株式会社けいはんな（本社：京都府相楽郡、代表取締役社長：荒木康寛）が運営するけいはんなプラザにおいても、2月2日より複数メーカーの協調安全走行に関するテスト走行が実施されます。

１.実証内容

１.複数用途・複数メーカーの協調安全走行に関するテスト走行

概 要：技術仕様のガイドライン案に基づき構築した運行システムを活用し施設内・施設内屋外の安全走行のデモを通じ、関係者による課題抽出等を行い、メーカー側のガイドライン案への評価や課題検証等を行う。

実証内容：渡り廊下、自動扉、屋外スロープなど施設内・施設内屋外の走行の難所となる箇所で、

用途の異なるサービスロボットを走行させ、安全性（システムの有用性）を検証する。

実証予定：令和8年2月2日（月）～3日（火） ※予備日4日（水）

関係者・報道案内日時：令和8年2月3日（火）10:00～15:30

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/303_1_0af37e191ae6c3e7512ea6da8217f16e.jpg?v=202601200251 ]２.配送ロボットによるフードデリバリーサービスの実証実験

概 要：１.テスト走行を踏まえ、実際に飲食店から注文者まで注文商品（飲食物）を運ぶ実証を通じ、ユーザー側の評価や課題検証等を行う。

実証方法：KRP地区内の入居企業（入居者）が出前館アプリを通じて商品を注文し、協力店舗が実際に注文を受けて商品積込、配送ロボットが商品配送（店舗前～配送対象棟１F迄）し、注文者が受取るまでの体験を通じた検証。

協力店舗：京都リサーチパーク内飲食店（ケンタッキーフライドチキン、NICK STOCK ）

実証予定：令和8年2月16日（月）～2月20日（月）

関係者・報道案内日時：令和8年2月16日（月）9:00～19:00

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/303_2_6c7ebaafa101ca9298d96ace45783dec.jpg?v=202601200251 ]

＜取材申込先＞

前日までに、下記あて社名・人数についてご連絡をお願いいたします。

一般社団法人京都スマートシティ推進協議会 E-mail：info@smart-kyoto.or.jp

２ 実証概要

(1) 背景と目的

現在、人手不足に対するロボット活用のニーズは高まっているものの、事業性・複数台の安全走行の課題等により社会普及が本格的に進んでいない状況にあります。そこで、デジタル庁の複数モビリティの分散協調運行基盤等の在り方に関する実証調査研究の事業委託を受け、けいはんな学研都市及び京都リサーチパーク地区にて複数種のロボットの安全走行実証や実サービスの実証実験を行います。ロボットが安全・有効的に利用される仕組みの検証を通じて、ロボットが広く社会に普及し、社会課題を解決する姿を目指しています。

(2) 内容

本年度の実証では、複数のモビリティが施設内・施設内屋外にて分散協調して安全・円滑に運行するために必要となるシステム全体のアーキテクチャ、通信仕様等を検証し、けいはんなプラザにてその有用性（安全性）を検証します。

また、有望なユースケースの１つであるフードデリバリーを京都リサーチパーク地区にて実際に提供することにより、サービスの有用性・実現性を検証します。

(3) 走行ロボット（全４台）

(4)実施体制・役割

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/303_3_5087805603eb980387ab22533948a7bc.jpg?v=202601200251 ]

■京都リサーチパークとは：

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。