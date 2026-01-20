大阪ステーションシティで早春のイベント開催～謎解き・抽選会・ドラえもんスタンプラリーなど盛りだくさん～

西日本旅客鉄道株式会社

大阪ステーションシティでは、2026年1月から3月にかけて、早春のおでかけにぴったりなイベントを複数開催します。期間中は、昨年大好評の「よだかのレコード」監修『謎の多すぎる街からの脱出』の番外編「謎解きイベント」、豪華賞品が当たる「抽選会イベント」、大人気キャラクタードラえもんの「スタンプラリー」、さらに春休み期間のお子様にミニ電車や縁日・ステージを楽しんでいただける「お祭りイベント」など、ワクワクするコンテンツが盛りだくさん！

春のおでかけにぜひ大阪ステーションシティにお越しください。

【大阪ステーションシティ×ドラマチック謎解きゲーム】『おいしすぎる街からの脱出』～解くほどにおいしすぎる謎を解け！～（別紙1）

〇イベント一覧（詳細は別紙参照）

昨年大好評の「よだかのレコード」監修『謎の多すぎる街からの脱出』の番外編で、今回はなんとっ、参加費無料！

すべての問題を解き明かすと、大阪ステーションシティの対象店舗で使えるおトクなクーポンをもれなくプレゼント。さらに、クリア後のアンケートにお答えいただいた方には、施設商品券等の豪華賞品を抽選でプレゼント。大阪ステーションシティ全域を舞台にした謎解きイベントをぜひお楽しみください！

※前作を体験していない方もお楽しみいただけます。

【期間】2026年1月30日（金）～3月31日（火）

【場所】大阪ステーションシティ全域

【参加費】無料

【公式HP】https://yodaka.info/osakastationcity/

【ハズレなし！ 1,000円でおトクに大阪ステーションシティを楽しもう】「まわしてハッピー！プレミアム抽選会」（別紙2）

参加費1,000円で“ハズレなし”の大阪ステーションシティ内で利用できる豪華商品券やお食事券等が当たるビックチャンス！必ず1,000円以上、最大2万円相当の賞品が当たる2日間限定プレミアム抽選会を開催します。

春のおでかけに、ぜひ大阪ステーションシティでご参加ください♪

【開催日】2026年2月7日（土）、２月21日（土）12時～ 4回／日 ※各回150名様

【場所】大阪ステーションシティ 2階 アトリウム広場

【参加費】1,000円/回（原則おひとり様につき1回まで）

※お支払いはキャッシュレスのみ（ICOCA、モバイルICOCA等の交通系電子マネーまたはWesmo!）

※ICOCAアプリをご利用の方、Wesmo!アプリをご利用の方は、JR西日本によるカプセルトイ企画（無料）にもご参加いただけます。

【特設WEBサイト】https://media.osakastationcity.com/?post_type=shop&p=23582(https://media.osakastationcity.com/?post_type=shop&p=23582)

【『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念】「海底大冒険スタンプラリー in 大阪ステーションシティ」

2026年2月27日（金）公開予定『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の舞台になっている海底をテーマに、大阪ステーションシティ全域を使ったスタンプラリーを開催！

大阪ステーションシティ内に設置された7カ所のスタンプをすべて集めるとクリア特典（先着2,000名様）をプレゼント！スタンプポイントには思わず写真を撮りたくなる仕掛けも。春休みは大阪ステーションシティで映画ドラえもんのスタンプラリーを楽しもう♪

【期間】2026年2月14日（土）～3月31日（火）

【場所】大阪ステーションシティ内 商業施設等の７カ所

【参加費】無料

【特設WEBサイト】https://media.osakastationcity.com/?post_type=shop&p=23579(https://media.osakastationcity.com/?post_type=shop&p=23579)

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

【1,000円以上のレシート提示で大阪ステーションシティを楽しもう】「まわしてラッキー！お楽しみ抽選会」

対象期間中に大阪ステーションシティ内の店舗で発行された1,000円（税込）以上のレシート1枚で参加可能なお楽しみ抽選会で、大阪ステーションシティ内で利用できる最大2万円相当の豪華商品券やお食事券等が当たります。

春のおでかけにぜひご参加ください♪

【開催日】2026年3月21日（土） 12時～（予定）

【場所】大阪ステーションシティ 2階 アトリウム広場

【参加費】対象期間中に大阪ステーションシティ内店舗等で発行された1,000円（税込）以上のレシート1枚につき1回（おひとり様につき最大5回まで）

※対象期間：2026年3月1日（日）～21日（土）

※レシート合算不可

【春休みお子様向けイベント】「大阪ステーションシティ 春のこどもまつり」

春休み期間中のお子様を対象とした縁日、ワークショップ、電車（ミニ電車、制服着用体験等）、ステージ等お祭りイベントを開催します。春休みのおでかけにぜひ大阪ステーションシティをご利用ください。

【開催日】2026年3月21日（土） 12時～（予定）

【場所】大阪ステーションシティ 5階 時空の広場

※「まわしてラッキー！お楽しみ抽選会」及び「大阪ステーションシティ 春のこどもまつり」の詳細については、2月中旬に改めてお知らせいたします。

＜大阪ステーションシティ連絡協議会の構成企業・団体＞ ※順不同

ＪＲ西日本ＳＣ開発(株)、大阪ステーションシティシネマ共同事業体、コナミスポーツ(株)、(株)エスクリ、(株)大丸松坂屋百貨店、サポートプラザ会、サウスゲートビル飲食店会、日本郵政不動産(株)、ＪＲ西日本大阪開発(株)、(株)ジェイアール西日本ホテル開発、(株)ジェイアール西日本デイリーサービスネット、西日本旅客鉄道(株)、ＪＲ西日本ステーションシティ(株)

『おいしすぎる街からの脱出』～解くほどにおいしすぎる謎を解け！～

［別紙1］- 期間：2026年1月30日（金）～3月31日（火）※プレイ推奨時間は11：00～22：00です。※周遊する施設は施設ごとに休館日があり体験できない日があります。各施設の詳しい休館日は大阪ステーションシティ公式ホームページをご覧ください。- 場所：大阪ステーションシティ全域- 参加費：無料- コース：2コース（気ままな美食コース・おしゃべり横丁コース）※どちらのコースからでもお楽しみいただけます。- 所要時間：1コースクリア80分程度、完全クリア170分程度※移動時間も含めた目安時間となります。※個人によって多少変動がありますのであらかじめご了承ください。- 持ち物：筆記用具（推奨）- プレイ人数：1名～※前作を体験していない方もお楽しみいただけます。※初心者の方でも楽しく遊べる内容となっています。- 参加方法：大阪ステーションシティ各所のパンフレットラックにて、謎解きキットをお取りください。- 主催：大阪ステーションシティ連絡協議会、JR西日本ステーションシティ株式会社- 企画制作：よだかのレコード- 公式HP：https://yodaka.info/osakastationcity/【プロローグ】※本イベントのストーリーはフィクションです。実在の人物や店舗などとは関係ありません。

大阪ステーションシティ。ここは、大阪駅を中心に広がる“おいしすぎる街”。

大阪ステーションシティを彩るいくつもの施設──

そのどこを歩いても、香ばしい匂いと誘惑の看板が立ち並ぶ。

どこもかしこも美味しそうで魅力的な店舗がズラリと…。

グルメが好きなあなたはこの沢山のお店の中から

今日のあなたを満足させるお店を探さなければならない。

あの店も、この店もとても美味しそうだ。

和食？洋食？アジアも…イタリアン？駄目だ。そのどれもが魅力的に映る…

気づけばあなたは、ランチを探していただけのはずが、

いつのまにか「何を食べればいいのか分からない」グルメ迷宮に迷い込んでしまった。

そこに現れたのは、自称“グルメマスター”。

「おや？ どうやらキミもこのおいしすぎる街に迷い込んでしまったようだね！

そう。この街はあまりにもおいしすぎる。だから誰もが、選べずに迷ってしまうんだよ。

私が、キミにこの街から脱出する方法を教えてあげよう！ついてきて！」

マスターが取り出したのは、一冊のメモ。

「この街に散らばる“おいしい謎”を解き明かせば、キミはきっと“本当のグルメ”を見つけることができるはず！

さあ、舌とひらめきを研ぎ澄ませ──おいしすぎる街から、脱出せよ！」

【ハズレなし！ 1,000円でおトクに大阪ステーションシティを楽しもう】「まわしてハッピー！プレミアム抽選会」

［別紙2］- 開催日：2026年2月7日（土）、2月21日（土）１.12時～ ２.13時～ ３.14時～ ４.15時～ ４回／日 ※各回150名様- 場所：大阪ステーションシティ 2階 アトリウム広場- 参加費：1,000円／回（原則おひとり様につき1回まで）※支払いはICOCA、モバイルICOCA等の交通系電子マネーまたはWesmo!- 賞品：[表: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/1807_1_7ccf33e80e444a46acc089f2b95daa3a.jpg?v=202601200521 ]- その他：さらに、ICOCAアプリをご利用の方または Wesmo!アプリをご利用の方には、カモノハシのイコちゃんやWesmo!がデザインされたステッカーや缶バッジが当たるカプセルトイ企画（無料）をご用意しています。当日は、ICOCAアプリ・Wesmo!アプリのダウンロードをご案内するブースも設置しますので、その場でダウンロードいただいた方もカプセルトイ企画（無料）にご参加いただけます。プレミアム抽選会とあわせてお楽しみください。