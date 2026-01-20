産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を始動　季節限定「野菜生活100福島あかつき桃ミックス」新発売

カゴメ株式会社※画像はイメージです

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を始動し、特設サイトを1月20日(火)より公開します。この取り組みは、生産者と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としています。その第一弾として、福島県の桃農家を応援するSNSキャンペーン※2を実施します。「野菜生活100季節限定シリーズ」から「野菜生活100福島あかつき桃ミックス」を2026年2月17日（火）から2026年4月下旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。

※1 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

※2 【基本のキャンペーン応募条件】カゴメ公式アカウントをフォロー＆キャンペーンポストをリポスト、

【Wチャンス応募条件】キャンペーンポストを引用リポストする形で、「あかつき桃応援隊」をつけて福島の桃農家への“応援メッセージ”をポストすると当選確率が2倍

キャンペーン期間：2026年2月17日(火)～2月28日(土)

１．国内農業における課題

カゴメは2010年より、“地産全消”をコンセプトにした『野菜生活100』季節限定シリーズを通じて、地域の果実の魅力をお届けしてまいりました。こうした中、近年、農業はさまざまな課題に直面しています。生産者の高齢化や担い手不足により農業を続ける人が減り、さらに気候変動の影響で野菜や果実の安定供給が難しくなっています。こうした課題に対応するため、今後は産地応援活動をさらに進化させ、生産者と生活者がともに支え合える仕組みをつくることが重要だと考えています。

２．「めぐみめぐるAction！」について

このような背景を踏まえ、当社は、生産者と生活者がともに支え合う循環を生み出すことを目的に、「めぐみめぐるAction！」を始動します。この取り組みを通じて、産地を応援する活動をさらに広げてまいります。

【今後のアクション内容】

・ 情報発信の強化

社員による産地訪問などで得たリアルな情報を、SNSをはじめ、新たにインフルエンサーやタレントの発信を通じて、これまでにない形で産地の魅力をお届けします。

・ 新たなキャンペーンの実施（6月以降始動のため詳細は設計中）

商品の購入を通じて、生活者が気軽に産地応援に参加できる仕組みをつくります。購入に応じてポイントが貯まり、そのポイントは生産者への支援物資に活用されます。さらに、貯まったポイントに応じて、地域の特産品との交換や収穫体験への参加も可能です。楽しみながら産地を応援できる、新しい循環型の仕組みを提供します。

生産者の声に寄り添い、生活者とともに産地を応援する取り組みを広げることで、地域の農業を未来につなげることを目指しています。キーワードは「畑のめぐみを、未来に、ともに。」。生活者がめぐみを楽しむことが、生産者や産地の支援につながる仕組みを「めぐみめぐる Action！」として展開し、地域の魅力を発信しながら、次の季節のめぐみをともに育む循環を広げていきます。

めぐみめぐるAction！特設サイトURL ： https://www.kagome.co.jp/megumimeguru/

３．「野菜生活100福島あかつき桃ミックス」について

「野菜生活100季節限定シリーズ」から新たに発売する「野菜生活100福島あかつき桃ミックス」は、福島県の昼夜の寒暖差の中で育つ、しっかりとした甘さと程よい酸味の福島県産のあかつき桃の味わいの野菜・果実１００％ミックスジュース※1です。あかつきの名前の由来は、果皮の美しい赤色と、福島の桃の中では早期に収穫できることから「夜明け」という意味を込めて名付けられた説と、福島の伝統行事のひとつである「信夫三山暁まいり」に由来している説などがあります。砂糖不使用で、たっぷりビタミンＣを摂ることができます。朝食のおともや、リフレッシュしたいときにおすすめです。

本品のパッケージの背景には福島県の鶴ヶ城と桜をデザインし、春の訪れを感じるデザイン※3にしました。視覚的にも福島県の魅力を存分に感じていただけます。

※3 イラストレーターのマエダユウキさん描き起こしのイラストデザイン。

また、「野菜生活100福島あかつき桃ミックス」の味わいなどを紹介するプロモーション動画を制作し、店頭やブランドサイトで公開しております。

◇ プロモーション動画 URL ： https://youtu.be/GX3_PgRWBOE

カゴメは、畑のめぐみを未来に届けるという想いのもと、「めぐみめぐる Action！」を通じて、生産者や産地の支援に取り組んでまいります。地域の美味しさを全国の皆さまにお届けするこの機会に、ぜひ、季節ならではの味わいをお楽しみください。

＜マエダユウキさんプロフィール＞

京都在住のイラストレーター。京都精華大学卒業後、デザイン事務所を経て独立。個展やグラフィック制作を中心に活躍。自然への観察眼や独自の色遣いが特徴。

- 商品概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/366_1_9b272a71c1e1697ce65260dda5aff764.jpg?v=202601200521 ]- 商品特徴

◇ しっかりとした甘さと程よい酸味の福島県産の

あかつき桃の味わい

◇ 20種の野菜と3種の果実を使用

◇ たっぷりビタミンＣ

◇ 野菜汁50％＋果汁50％＝100％

◇ 砂糖不使用

◇ 季節限定

- 発売日

2026年2月17日（火） ※2026年4月下旬までの期間限定販売（在庫なくなり次第終了）

- 発売地区

全国

- 今後発売予定の「野菜生活100」季節限定シリーズ

（左から順に）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/366_2_3db119d68fba9fb06f39fb49944242a9.jpg?v=202601200521 ]

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）